Американцы стали чаще задерживать выплаты по автокредитам

Автомобиль. Иллюстративное фото: pexels.com

Число американцев, которые задерживают выплаты по автокредитам, достигло уровня 2009 года. По мнению экспертов, конфискация автомобилей является тревожным сигналом для американской экономики, передает Bloomberg.

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Во время пандемии подержанные автомобили резко выросли в цене в США. Для многих американцев это стало поводом обратиться к автокредитам, поскольку оплачивать ежемесячный платеж для них было легче, чем заплатить разово большую сумму. Однако рост инфляции и кризис на рынке труда изменил планы многих потребителей. Выплата кредитных обязательств стала слишком сложна для них.

По данным Fitch Ratings, в декабре процент автозаемщиков, которые просрочили свои платежи на два месяца, вырос до 5,67% по сравнению с семилетним минимумом в 2,58%, зафиксированным в апреле 2021 года. Новые данные сопоставимы с 5,04%, зафиксированными в январе 2009 года, после Мирового финансового кризиса.

Рост процентной ставки также затрудняет процесс выплаты кредитных обязательств. По данным Cox Automotive, средняя ставка по новым автокредитам в декабре составила 8,02% по сравнению с 5,15% годом ранее. И хотя количество конфискаций транспортных средств растет, оно все еще ниже допандемийного уровня.

По данным Manheim, компании, занимающейся продажей автомобилей с аукциона, количество изъятых автомобилей увеличилось на 11% в 2022 году по сравнению с 2021 годом, но это по-прежнему на 26% меньше, чем в 2019 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2007287-amerikantsy-stali-chasche-zaderzhivat-vyplaty-po-avtokreditam/