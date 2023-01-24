Популярность товаров, связанных с Китайским Новым годом, резко снизилась в США

Декор для Китайского Нового года. Иллюстративное фото: pexels.com

Китайский Новый год был не так популярен среди потребителей США, как в предыдущие годы. Продавцы были вынуждены снизить цены на элементы традиционного декора и праздничную еду. Эксперты говорят, что у потребительского поведения могут быть политические причины, передает Quartz.

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Для Китая и многих других азиатских культур Лунный Новый год, который в этом году выпал на 22 января, является самым важным праздником года. Однако, согласно исследованию Pattern, популярность этого праздника в США резко снизилась по сравнению с прошлыми годами.

Традиционно празднование Китайского Нового года вызывает всплеск популярности таких товаров, как китайские пельмени и сладости, чай, украшения, декор для дома. В этом году продавцы были вынуждены снизить цены на декор на целых 73%. Китайский чай подешевел на 23%. "Денежные" деревья в горшках потеряли 12% от своей стоимости. Сладости подешевели на 14%.

По словам Даллина Хэтча, эксперта по данным в Pattern, на это повлиял ряд факторов. Во-первых, напряжение в отношениях США и Китая, из-за которого в американских госучреждениях и вузах даже запретили использовать TikTok. Во-вторых, число студентов из Китая, получающих образование в США, резко снизилось.

За первые шесть месяцев 2022 года количество студенческих виз, выданных гражданам Китая, сократилось более чем на 50% по сравнению с допандемийным периодом. До 2020 года молодежь из Китая составляла самую большую группу иностранных студентов в США.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006369-populyarnost-tovarov-svyazannyh-s-kitayskim-novym-godom-rezko-snizilas-v-ssha/