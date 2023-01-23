Какие вакансии и зарплаты предлагают казахстанцам предпенсионного возраста

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

С достижением предпенсионного возраста поиск работы может осложниться. О том, на какие вакансии и условия оплаты труда могут рассчитывать пожилые казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.

На сайте казахстанской биржи труда Enbek.kz размещены вакансии, которые охватывают граждан предпенсионного возраста.

Чтобы найти эти вакансии, нужно в фильтре поиска на сайте выбрать функцию "Серебряный возраст" – это рабочие места для тех, кто скоро станет пенсионером. Работодатели, принимающие на работу подобных лиц, получают субсидирование их оклада.

На 20 января на бирже труда было размещено 1 045 вакансий на 2 451 рабочее место. Напомним, что ранее мы сообщали о том, что работодатели не могут найти подходящие кадры в Казахстане.

Где больше работы для пожилых

Из более чем 1 тыс. вакансий с критерием "серебряный возраст" большая часть относится к:

Алматы – 232 предложения;

Туркестанской области – 124 объявления от работодателей;

Карагандинской области – 123 вакансии.

Меньше всего объявлений отмечено в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях: менее 10 единиц.

Напомним, что казахстанцы также могут работать, уже будучи на пенсии.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Какие сферы наиболее популярны

Из 23 представленных на бирже труда сфер деятельности наиболее часто можно встретить вакансии, относящиеся к сельскому хозяйству. Здесь есть 176 объявлений от работодателей, которые ищут агрономов, животноводов, трактористов, садовников, дояр, инженеров, рабочих по уходу за животными, растениями и так далее.

При этом уровень предлагаемых зарплат разнится от 60 тыс. тенге за агронома или животновода с общим средним образованием и до 250 тыс. тенге (с возможностью повышения) за агронома с высшим образованием.

Большая часть предложений находится в Жамбылской и Туркестанской областях.

Далее по распространенности идет сфера безопасности и чрезвычайных ситуаций: 129 вакансий на 442 рабочих места. При этом указаны следующие уровни зарплат:

от 60 до 100 тыс. тенге – 25 вакансий на позицию "охранник" с общим средним образованием;

– 25 вакансий на позицию "охранник" с общим средним образованием; от 100 до 150 тыс. тенге – 73 вакансии в основном для охранников и инспекторов общего профиля;

– 73 вакансии в основном для охранников и инспекторов общего профиля; от 150 до 200 тыс. тенге – 25 вакансий в разных регионах страны и даже без опыта работы;

– 25 вакансий в разных регионах страны и даже без опыта работы; от 200 тыс. тенге – 6 вакансий на позицию охранника.

Большая часть предложений находится в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях и в Алматы.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Третье место занимает сфера торговли и складирования: 87 вакансий на 158 рабочих мест, большая часть из которых приходится на Алматы и Карагандинскую область. Больше всего здесь готовы платить заведующему складом – от 250 тыс. тенге в месяц с техническим образованием и без опыта работы.

При этом большая часть предложений (43 вакансии) имеет оклад в пределах 150 - 200 тыс. тенге.

А меньше всего готовы платить продавцам и их помощникам, менеджерам закупок и работникам склада – от 60 до 100 тыс. тенге.

Другими словами, для лиц предпенсионного возраста на бирже труда представлено большое количество вакансий (на 2 422 рабочих места), в которых нанимают людей с различным уровнем образования и даже без опыта работы.

При этом уровень зарплаты на одну и ту же должность может существенно меняться в зависимости от региона и конкретного предложения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006066-kakie-vakansii-i-zarplaty-predlagayut-kazahstantsam-predpensionnogo-vozrasta/