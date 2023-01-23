Какие вакансии и зарплаты предлагают казахстанцам предпенсионного возраста

С достижением предпенсионного возраста поиск работы может осложниться. О том, на какие вакансии и условия оплаты труда могут рассчитывать пожилые казахстанцы, читайте в материале NUR.KZ.
На сайте казахстанской биржи труда Enbek.kz размещены вакансии, которые охватывают граждан предпенсионного возраста.
Чтобы найти эти вакансии, нужно в фильтре поиска на сайте выбрать функцию "Серебряный возраст" – это рабочие места для тех, кто скоро станет пенсионером. Работодатели, принимающие на работу подобных лиц, получают субсидирование их оклада.
На 20 января на бирже труда было размещено 1 045 вакансий на 2 451 рабочее место. Напомним, что ранее мы сообщали о том, что работодатели не могут найти подходящие кадры в Казахстане.
Где больше работы для пожилых
Из более чем 1 тыс. вакансий с критерием "серебряный возраст" большая часть относится к:
- Алматы – 232 предложения;
- Туркестанской области – 124 объявления от работодателей;
- Карагандинской области – 123 вакансии.
Меньше всего объявлений отмечено в Атырауской, Западно-Казахстанской и Кызылординской областях: менее 10 единиц.
Напомним, что казахстанцы также могут работать, уже будучи на пенсии.
Какие сферы наиболее популярны
Из 23 представленных на бирже труда сфер деятельности наиболее часто можно встретить вакансии, относящиеся к сельскому хозяйству. Здесь есть 176 объявлений от работодателей, которые ищут агрономов, животноводов, трактористов, садовников, дояр, инженеров, рабочих по уходу за животными, растениями и так далее.
При этом уровень предлагаемых зарплат разнится от 60 тыс. тенге за агронома или животновода с общим средним образованием и до 250 тыс. тенге (с возможностью повышения) за агронома с высшим образованием.
Большая часть предложений находится в Жамбылской и Туркестанской областях.
Далее по распространенности идет сфера безопасности и чрезвычайных ситуаций: 129 вакансий на 442 рабочих места. При этом указаны следующие уровни зарплат:
- от 60 до 100 тыс. тенге – 25 вакансий на позицию "охранник" с общим средним образованием;
- от 100 до 150 тыс. тенге – 73 вакансии в основном для охранников и инспекторов общего профиля;
- от 150 до 200 тыс. тенге – 25 вакансий в разных регионах страны и даже без опыта работы;
- от 200 тыс. тенге – 6 вакансий на позицию охранника.
Большая часть предложений находится в Жамбылской, Карагандинской, Костанайской областях и в Алматы.
Третье место занимает сфера торговли и складирования: 87 вакансий на 158 рабочих мест, большая часть из которых приходится на Алматы и Карагандинскую область. Больше всего здесь готовы платить заведующему складом – от 250 тыс. тенге в месяц с техническим образованием и без опыта работы.
При этом большая часть предложений (43 вакансии) имеет оклад в пределах 150 - 200 тыс. тенге.
А меньше всего готовы платить продавцам и их помощникам, менеджерам закупок и работникам склада – от 60 до 100 тыс. тенге.
Другими словами, для лиц предпенсионного возраста на бирже труда представлено большое количество вакансий (на 2 422 рабочих места), в которых нанимают людей с различным уровнем образования и даже без опыта работы.
При этом уровень зарплаты на одну и ту же должность может существенно меняться в зависимости от региона и конкретного предложения.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2006066-kakie-vakansii-i-zarplaty-predlagayut-kazahstantsam-predpensionnogo-vozrasta/