"Социальный тариф" на электроэнергию предложили ввести в Британии

Линии электропередачи. Иллюстративное фото: pexels.com

Благотворительные организации Великобритании призывают правительство ввести скидки на оплату электроэнергии для семей с низким доходом. По их данным, в особенно тяжелом положении могут оказаться пенсионеры и инвалиды, передает Bloomberg.

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Группа из 95 благотворительных и некоммерческих организаций обратилась к канцлеру Джереми Ханту с просьбой принять так называемый "социальный тариф" на электроэнергию. По мнению общественников, таким образом, государство сможет поддержать пожилых людей, а также граждан с ограниченными возможностями.

По их оценкам, в апреле 2023 года (когда закончится срок действующей господдержки) количество британских семей, живущих в бедности, может вырасти до 8,4 млн.

В настоящее время правительство сдерживает счета на уровне 2500 фунтов стерлингов (3051 долларов США), чтобы защитить потребителей от глобального энергетического кризиса. Тем не менее, рост цен сильно ударил по уязвимым потребителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2005635-sotsialnyy-tarif-na-elektroenergiyu-predlozhili-vvesti-v-britanii/