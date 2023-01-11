Эксперты: Британские семьи станут беднее в ближайший год

Фунты стерлингов. Иллюстративное фото: pexels.com

Великобритания близка к масштабному кризису стоимости жизни. По мнению аналитиков Resolution Foundation, доход британских семей снизится на 2100 фунтов стерлингов (2488 долларов США), передает Bloomberg.

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Согласно отчету исследовательской группы, кризис приведет к тому, что доходы граждан будут снижаться с каждым годом. По мнению аналитиков, финансовое положение британцев будет даже менее устойчивым, чем во время мирового финансового кризиса 2008 года. Уже сейчас британские домохозяйства живут в условиях повышения стоимости жизни, однако, по мнению аналитиков, это только начало будущего крупного кризиса.

"Сейчас Великобритания находится в середине двухлетнего кризиса доходов. Более шести миллионов взрослых граждан сообщают, что им не хватает денег на продукты", — сказала Лалита Трай, исследователь из Resolution Foundation.

В отчете говорится, что высокие счета за электроэнергию, расходы по ипотеке и высокие налоги снизят доход британцев примерно на 7% в течение следующих двух лет. Причем в самой слабой позиции окажутся обладатели ипотеки. Их доход может снизиться до 12%. "Кризис стоимости жизни имеет катастрофические последствия для семейных финансов. В особенности для малообеспеченных семей с детьми", — сказала Дженнифер Диксон, главный исполнительный директор Фонда здравоохранения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2004759-eksperty-britanskie-semi-stanut-bednee-v-blizhayshiy-god/