Китайские богачи массово переезжают в Ирландию

Дублин, Ирландия. Иллюстративное фото: pexels.com

Популярность программы для иммигрантов-инвесторов резко выросла в 2022 году в Ирландии. Это связано с тем, что множество богатых жителей Китая обратились к этой программе из-за нестабильных экономических перспектив у себя на родине, передает Financial Times.

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Число потенциальных инвесторов из Китая в Ирландии увеличилось более чем втрое. По итогам девяти месяцев 2022 года зарегистрировано 785 заявок из Китая. За весь 2021 год было зарегистрировано всего 243 заявки от граждан этой страны. Общее количество заявок от жителей всех стран мира достигло рекордного значения и составляет 812 заявок, что почти вдвое превышает предыдущий годовой рекорд, установленный в 2019 году.

С момента запуска программы в 2012 году китайские инвесторы составляют 90% успешных заявителей. В общей сложности они инвестировали в экономику Ирландии 1,18 млрд евро. Один из представителей иммигрантов, который попросил называть его Джорджем, рассказал журналистам Financial Times о причинах, побудивших богатых жителей Китая к эмиграции именно в 2022 году.

По его словам, если раньше Коммунистическая партия Китая в основном говорила об экономическом росте, то теперь в риторике партии появилось слово "борьба". Представители среднего класса беспокоятся, как новая политика может сказаться на их благосостоянии, и предпочитают переехать.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2004627-kitayskie-bogachi-massovo-pereezzhayut-v-irlandiyu/