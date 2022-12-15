Эксперты: Американцы возвращаются в родительские дома ради экономии

Семья. Иллюстративное фото: pexels.com

Почти половина американцев в возрасте от 18 до 29 лет в настоящее время живут с родителями. В последние годы в США четко обозначилась тенденция возвращения в родительские дома ради сокращения расходов на жилье, передает Quartz.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

По данным Morgan Stanley, почти половина всех молодых людей в США в возрасте от 18 до 29 лет живут с родителями. Согласно данным переписи, число людей, возвращающихся в дом родительской семьи, резко возросло в 2020 году, в разгар пандемии COVID-19. Тогда этот показатель составлял 49,5%. В 2021 году он снизился до 48%, но банк ожидает, что по итогам 2022 года он останется на прежнем уровне. Несмотря на то, что люди возвращаются к работе в офисах после удаленки.

Парадоксально, но такая тенденция увеличивает прибыль компаний, производящих предметы роскоши. Молодые люди, которым больше не нужно тратиться на арендную плату, могут позволить себе путешествия, развлечения и предметы роскоши.

"Мы думаем, что структурные изменения в демографии могли остаться незамеченными. Однако увеличившееся количество молодых людей, вернувшихся в родительские семьи, — это значительная часть населения страны", — говорит Эдуард Обен из Morgan Stanley.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001531-eksperty-amerikantsy-vozvraschayutsya-v-roditelskie-doma-radi-ekonomii/