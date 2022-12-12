Возможность при покупке телефона узнать, не краденый ли он, появилась у алматинцев

Смартфон. Иллюстративное фото: pixabay.com

Некоторые казахстанцы предпочитают покупать бывшие в употреблении смартфоны. Но у такой покупки есть свои риски. Например, телефон может оказаться краденым. Однако теперь можно проверить, не числится ли гаджет в розыске. Как это сделать, рассказали в Национальной палате предпринимателей «Атамекен».

Хороший смартфон чаще всего стоит больших денег, и не каждый может себе позволить такую покупку. Иногда похожую модель можно приобрести "с рук", а ее стоимость, как правило, в таком случае гораздо ниже рыночной.

Однако вместе с очевидной экономией у такой покупки есть и свои риски. Смартфон может быть с техническими проблемами, после ремонта или же вовсе оказаться ворованным.

В Алматы решили бороться с последней проблемой и запустили Электронный реестр краденых телефонов. С помощью него и продавцы, и рядовые граждане смогут проверить, не числится ли покупаемый "с рук" гаджет в розыске.

Напомним, что планами по созданию подобной платформы представители Национальной палаты предпринимателей и Прокуратуры города Алматы делились еще несколько месяцев назад.

Необходимость в таком сервисе оказалась очевидна. Как сообщают в прокуратуре, с начала года в городе участились случаи краж телефонов, «умных» часов, ноутбуков и других гаджетов. Всего по городу зарегистрировано порядка 15 тыс. хищений.

«Электронный реестр поможет выявить сомнительный товар. Если данные телефона будут набраны в онлайн-базе, и он окажется краденным, все данные сохранятся в реестре автоматически. Это действенный механизм защиты предпринимателей и покупателей», - рассказывает о новом сервисе директор Палаты предпринимателей города Алматы Темирлан Мадиев.

Пользоваться новым сервисом довольно просто. Чтобы узнать, не числится ли покупаемый гаджет в розыске, необходимо ввести его идентификационный номер (IMEI-код) на сайте urlangan.kz. Если телефон чист, то можно смело его приобретать. Если же он оказался краденым, необходимо сразу обратиться в прокуратуру.

Предполагается, что новый онлайн-сервис заметно сократит продажу ворованных гаджетов. На данный момент в базе числится более 100 тыс. серийных номеров электронной техники. Кроме мобильных телефонов здесь есть смарт-часы, планшеты, ноутбуки и телевизоры. Туда попали все гаджеты, чьи хозяева обращались с заявлением в полицию.

Сейчас сервис работает только в Алматы, однако у авторов есть планы интегрировать реестр по всей стране, чтобы граждане могли воспользоваться единым сайтом и проверить покупаемый гаджет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2001180-vozmozhnost-pri-pokupke-telefona-uznat-ne-kradenyy-li-on-poyavilas-u-almatintsev/