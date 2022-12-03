Мигранты со всего мира отправили на родину 626 млрд долларов в 2022 году

Банковская карта. Иллюстративное фото: pexels.com

Мигранты со всего мира стали отправлять больше денег своим семьям на родину. Такие данные приводятся в новом отчете Всемирного банка. Главным фактором, повлиявшим на рост этого показателя, стал рост заработных плат в развитых странах, передает BBC.

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Согласно отчету Всемирного банка, по итогам 2022 года общая сумма международных переводов, которые получат жители Индии, достигнет 100 млрд долларов. В целом, общая сумма денег, которую мигранты со всего мира отправляют на родину, выросла на 5% и составила 626 млрд долларов.

По данным Всемирного банка, поступления от родственников, уехавших на заработки в развитые страны, являются важнейшим источником дохода для многих домохозяйств в странах с низким и средним уровнем дохода. Платежи составляют около 3% ВВП Индии. Помимо Индии получателями денежных переводов являются Мексика, Китай, Египет и Филиппины.

Многие жители этих стран перебрались в США, Великобританию и Сингапур, чтобы заработать больше денег.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1999901-migranty-so-vsego-mira-otpravili-na-rodinu-626-mlrd-dollarov-v-2022-godu/