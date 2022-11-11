Эксперты: Распродажа 11.11 в Китае в этом году будет не такой прибыльной, как обычно

Магазин. Иллюстративное фото: pixabay.com

Традиционная распродажа 11.11 в Китае рискует не принести таких же доходов, которых продавцам удавалось достичь в предыдущие годы. Причиной этого могут стать строгие карантинные ограничения, связанные с COVID-19, и скандалы прошлого года, передает Bloomberg.

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Ежегодная распродажа 11.11 (проводится в течение двух недель в преддверии 11 ноября) впервые была запущена в 2009 году. За это время Alibaba Group Holding не раз удавалось побить собственные рекорды по продажам. Однако в этом году и продавцы, и аналитики ожидают, что выручка упадет до беспрецедентного уровня.

Во многом причиной этого станут локдауны, которые до сих пор действуют в некоторых регионах Китая. Но главной причиной спада продаж станет низкое вовлечение знаменитостей. В последние годы в Китае были очень популярны покупки в прямом эфире напрямую у знаменитостей.

Год назад популярная блогерша по имени Вия продала товары на миллиард долларов во время 14-часовой трансляции. Однако вскоре после этого Вия была оштрафована за неуплату налогов, а все ее страницы в соцсетях были удалены. Другие блогеры и знаменитости также подверглись проверкам со стороны властей.

Поэтому ожидается, что в этом году они не будут принимать участие в распродаже. Дэйв Се, директор консалтинговой компании Oliver Wyman из Шанхая, говорит, что теперь брендам придется развивать собственные каналы продаж, а не полагаться только лишь на влияние знаменитостей.

Распродажа 11.11 длится примерно две недели и затмевает аналогичные мероприятия, которые проводятся по всему миру. В прошлом году миллионы покупателей закупили товары на сумму около 952 млрд юаней (131 млрд долларов).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996554-eksperty-rasprodazha-1111-v-kitae-v-etom-godu-budet-ne-takoy-pribylnoy-kak-obychno/