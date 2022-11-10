Повышенный тариф и спонтанная покупка: в каких случаях казахстанцы могут вернуть свои деньги

Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

Казахстанские потребители могут вернуть деньги за непонравившийся товар, некачественные услуги, незаконно завышенные тарифы за “коммуналку” и в других случаях. Как это можно сделать, рассказали в Комитете по защите прав потребителей.

За прошлую неделю комитетом было рассмотрено 608 обращений казахстанских потребителей. В результате им было возвращено более 36 млн тенге.

Большая часть обращений поступила в адрес розничной торговли, бытовых услуг и электронной коммерции. Отстаивать свои права казахстанцев побуждает недобросовестность предпринимателей, которые отказываются возвращать деньги за некачественные товары и услуги.

В каких случаях это можно сделать, рассмотрим на удачных примерах защиты прав потребителей.

Устранение неполадок в новом жилом комплексе (ЖК)

Жители одного из столичных ЖК выявили в своем доме ряд недостатков, которые со стороны застройщика остались без внимания. Жильцы обратились в городской департамент по защите прав потребителей (ДЗПП), который подал от их лица иск в суд.

Только после этого застройщики начали устранять имеющиеся в ЖК недочеты, ущерб от которых был оценен в 10 млн тенге. Требования жильцов были удовлетворены.

Обмен некачественного автомобиля

Автолюбителю из Западно-Казахстанской области автосалон продал некачественный автомобиль стоимостью свыше 18 млн тенге. Плюс к этой покупке клиенту навязали дополнительное оборудование на сумму 300 тыс. тенге.

Ключ от автомобиля. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Мужчина пожаловался в местный ДЗПП, где ему оказали содействие в направлении претензии в адрес продавца. В итоге машину заменили на авто надлежащего качества, а также вернули все средства, оплаченные за дополнительное оборудование.

Возврат спонтанно купленной массажной накидки

Оказавшись на презентации массажных накидок, житель Жамбылской области купил привлекательный товар за 917,7 тысяч тенге. Но, подумав, решил отказаться от приобретения. Фирма не хотела возвращать деньги, но при юридической поддержке областного департамента покупателю вернули полную стоимость продукции.

Снижение незаконно повышенных тарифов за комуслуги

В Костанайской области департамент выступил в суде истцом от лица потребителей, которым подняли плату за вывоз мусора. В результате суд постановил отменить приказ о повышении тарифа в размере 340 тенге с человека в месяц.

Этот тариф был введен компанией самостоятельно без утверждения на сессии маслихата. Поэтому плата за этот вид услуги осталась для потребителей без изменений.

Возврат средств за неизготовленную мебель

Жительница Карагандинской области заказала в мебельном цехе кухонный гарнитур. Но частный мебельщик не исполнил договорных обязательств и при этом не соглашался вернуть уплаченный за мебель взнос.

Однако после получения претензии, составленной территориальным подразделением ДЗПП, он вернул женщине ее 595 тыс. тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Возмещение стоимости испорченной в химчистке вещи

Одна из столичных химчисток испортила вещь потребителя и отказалась возмещать ущерб. Стороны встретились в зале суда, где столичный ДЗПП участвовал в качестве третьего лица. По решению судьи клиенту возвращена сумма в 463 тыс. тенге.

Обмен и возврат некачественной техники

Житель Костанайской области купил ноутбук, оказавшийся некачественным. В магазине в возврате денег ему отказали. Мужчина обратился в областной департамент по защите прав потребителей, который направил в магазин претензию. Данной меры оказалось достаточно, и денежные средства в размере 730 тыс. тенге покупателю вернули.

А потребителям из Туркестанской и Жетысуской областей продавцы не стали обменивать новые бракованные телевизоры. После оказания госорганом правовой помощи гражданам произвели обмен товаров на общую сумму 623 тыс. тенге.

Возврат некачественных товаров в онлайн-магазины

Граждане Акмолинской, Мангистауской и Восточно-Казахстанской областей, тщетно пытались вернуть деньги за товары ненадлежащего качества, купленные на одном из международных маркетплейсов. При содействии КЗПП потребителям были возвращены средства на общую сумму более 330 тыс. тенге.

Отметим, что все казахстанцы, чьи потребительские права были нарушены, могут подать жалобу с помощью онлайн-сервиса «E-tutynushy», а также проконсультироваться со специалистами по телефонам горячей линии, указанным на сайте департамента.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1996434-povyshennyy-tarif-i-spontannaya-pokupka-v-kakih-sluchayah-kazahstantsy-mogut-vernut-svoi-dengi/