Власти США возвращают деньги американцам, которые оплачивали студенческие кредиты в пандемию

Студент. Иллюстративное фото: pexels.com

Граждане США, которые направляли платежи по своим студенческим ссудам в 2020 и 2021 годах, начали чаще обращаться за компенсацией от государства. Эта мера является частью программы поддержки граждан, запущенной правительством во время пандемии COVID-19, передает Bloomberg.

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В марте 2020 года правительство США запустило программу поддержки граждан, которая позволяла американцам не вносить платежи по студенческим кредитам до декабря 2021 года. Позже эта мера была продлена и в 2022 году. Однако в этом году Федеральная резервная система США объявила, что несмотря на такую возможность, примерно 8,8 млн американцев в период с марта 2020 года по декабрь 2021 года внесли хотя бы один платеж по своим студенческим ссудам. А это 40% от всех граждан США, имеющих образовательный кредит.

Скотт Бьюкенен, исполнительный директор Альянса по обслуживанию студенческих ссуд, заявил, что люди, которые делали платежи во время пандемии, могут подать заявление на возврат этих денег. Более того, после возврата средств граждане также могут подать заявку на списание части долга по образовательным кредитам. Это еще одна мера администрации Джо Байдена, направленная на снижение долговой нагрузки американцев.

Бьюкенен заявил, что до недавнего времени люди достаточно неактивно пользовались возможностью возврата денег, которые они заплатили в 2020 и 2021 году. Однако в сентябре число заявок резко возросло. Эксперты связывают это с ростом инфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1995367-vlasti-ssha-vozvraschayut-dengi-amerikantsam-kotorye-oplachivali-studencheskie-kredity-v-pandemiyu/