Свадьбы в рассрочку становятся популярны в США

Свадьба. Иллюстративное фото: pexels.com

Свадьбы в рассрочку стали популярны в США. Отличие этого кредитного продукта заключается в том, что оформить его можно на услуги сразу всех поставщиков: от магазина свадебных платьев до ресторанов, передает The New York Times.

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Новая платформа финансовых услуг Maroo предлагает молодоженам расплатиться за всю свадьбу в течение нескольких месяцев. Согласно данным общенационального опроса, который провел сайт The Knot среди 15 тысяч респондентов, средняя стоимость американской свадьбы составила 28 тысяч долларов в 2021 году.

Платформа Maroo работает следующим образом: когда молодожены нанимают поставщика услуг, тот может выставить счет через платформу. Затем у пары есть возможность разделить общую стоимость счета на три, шесть или 12 месяцев. Пользователи также могут выбрать более традиционный план и заплатить депозит в 50% авансом, а остаток выплатить второй единовременной суммой непосредственно перед датой свадьбы.

Перед настройкой любого плана платежей Maroo запускает "мягкую" проверку кредитоспособности клиентов. Если пара ее не проходит, то они могут привлечь кого-то из родственников в качестве созаемщиков. Сайт для планирования свадеб Carats& Cake также запустил собственную программу рассрочки, которая позволяет расплатиться за услуги организаторов свадьбы в несколько платежей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1990413-svadby-v-rassrochku-stanovyatsya-populyarny-v-ssha/