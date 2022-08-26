Студенческие долги миллионов американцев будут списаны

Джо Байден. Фото: Joe Raedle/Getty Images

Президент США Джо Байден спишет жителям страны до 20 тысяч долларов долга по федеральным студенческим кредитам. Жизнь нескольких десятков миллионов американцев станет легче благодаря этому. Однако новая президентская инициатива создаст юридические проблемы и политическое сопротивление, передает The Wall Street Journal.

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Дебаты по поводу списания студенческих долгов американцев велись более года. Наконец, в среду, 24 августа, президент Джо Байден объявил, что те американцы, которые зарабатывают менее 125 тысяч долларов в год на одного человека или 250 тысяч в год на семейную пару, получат списание студенческой ссуды в размере 10 тысяч долларов. Те граждане, которые в свое время получили гранты Пелла (мера поддержки студентов из малообеспеченных семей) и сегодня зарабатывают менее 125 тысяч долларов, будут иметь право на погашение долга в размере 20 тысяч долларов.

"Я понимаю, что мое сегодняшнее объявление осчастливит не всех, но я считаю этот план ответственным и справедливым. Ведь в настоящее время целое поколение американцев обременено долгом, с которым они не могут справиться", — сказал президент США.

По независимым оценкам, списание студенческих долгов будет стоить американскому бюджету более 300 млрд долларов. Президент Байден также объявил о продлении "карантинного" льготного периода на выплату студенческих кредитов до конца этого года. Выплаты по кредитам должны были возобновиться для миллионов заемщиков после 31 августа.

Представители Республиканской партии раскритиковали президентскую инициативу и, по словам экспертов, этот аргумент они будут использовать во время Промежуточных выборов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1984748-studencheskie-dolgi-millionov-amerikantsev-budut-spisany/