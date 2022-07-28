Эксперты: Американцы продолжают тратить, несмотря на кризис

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

Американцы продолжают тратить деньги даже в условиях ослабления национальной экономики. На протяжении всего 2022 года аналитики предсказывали снижение потребительской активности жителей США, однако реальные действия граждан противоречат этим прогнозам, передает Quartz.

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Данные об уверенности американцев в стабильности экономики страны демонстрируют низкий показатель третий месяц подряд. Исследовательская группа Conference Board, которая проводит ежемесячные опросы граждан, утверждает, что в следующие шесть месяцев американцы сократят потребление и будут тратить меньше. Однако такие же прогнозы озвучивались и в начале 2022 года, а также в течение всего первого полугодия. Но люди до сих пор не начали экономить.

В июне розничные продажи в США выросли на 1%. Аналитики связывают это с тем, что в этом году многие люди получили первую после начала пандемии возможность выехать в полноценный отпуск. Поэтому американцы покупают авиабилеты, несмотря на то, что те стали дороже.

Аналогичная ситуация с тратами на еду вне дома. За время пандемии многие соскучились по возможности посидеть в ресторане и кафе, поэтому сейчас не готовы отказываться от этих трат. При этом многие американцы предпочитают покупки в кредит. По данным Федерального резервного банка Нью-Йорка, в мае 2022 года остатки по кредитным картам в США подскочили на 71 млрд долларов в годовом исчислении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1980395-eksperty-amerikantsy-prodolzhayut-tratit-nesmotrya-na-krizis/