Стоимость "английского завтрака" выросла на 18% в 2022 году

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Стоимость традиционного "английского завтрака" выросла на 18% по сравнению с прошлым годом. Это является еще одним ярким показателем того, насколько кризис стоимости жизни влияет на благополучие простых жителей Великобритании, передает Bloomberg.

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Покупка ингредиентов для "английского завтрака" (тосты, масло, яйца, сосиски, бекон, кофе, чай) теперь обходится потребителям в 19,1 фунтов стерлингов (22,96 долларов США). Это примерно на 3 доллара дороже, чем в этот же период в прошлом году. Об этом сообщает исследовательская фирма Assosia, которая в июле обработала данные о ценах в популярных британских торговых сетях Tesco, J Sainsbury, Asda и Wm Morrison Supermarkets.

"Мы видим, что инфляция касается каждого. Цены растут во всех категориях и реальность такова, что впереди нас, скорее всего, ждет еще большая инфляция", — говорит Ричард Лим, главный исполнительный директор Retail Economics.

По словам экспертов, уровень инфляции растет во всем мире, однако именно в Британии люди в большей степени страдают от роста цен на продукты. Согласно данным Евростата, во Франции цены на кофе, круассаны и другие продукты для завтрака выросли незначительно.

Джеймс Уолтон, главный экономист Института распределения продуктов питания, говорит, что все больше британцев вынуждены пропускать один из приемов пищи из-за того, что еда становится слишком дорогой. Это является признаком того, что люди находятся в "пищевом стрессе".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1977797-stoimost-angliyskogo-zavtraka-vyrosla-na-18-v-2022-godu/