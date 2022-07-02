СМИ: Американцы могут вернуться к использованию наличных из-за отмены права на аборт

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

После решения Верховного суда США об отмене конституционного права на аборт американцы могут вернуться к активному использованию наличных денег. К такому выводу пришли журналисты Quartz, которые считают, что в ближайшее время граждане США откажутся от повсеместного использования безналичного расчета.

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Американцы выражают обеспокоенность по поводу того, что прокуратура и полиция будут отслеживать движения средств на счетах, чтобы уличать женщин, желающих сделать аборт. Такие факты уже имели место. Граждане опасаются, что правоохранительные органы, не получив доступ к медицинским документам, обратятся к финансовым компаниям за данными о том, какие транзакции совершал пользователь в последнее время.

Поскольку в настоящее время аборты уже запрещены в нескольких штатах США, жители переживают, что их могут привлечь к ответственности за любую транзакцию, связанную с прерыванием беременности. Поэтому в ближайшее время многие могут вернуться к активному использованию наличных денег, что замедлит полный переход страны на безналичные платежи (который предсказывался на протяжении нескольких последних лет).

Конфиденциальность личных трат действительно является проблемой для американцев. Законы о защите личных данных перестают работать, когда люди добровольно делятся информацией с третьей стороной. Это позволяет сотрудникам правоохранительных органов запрашивать у финансовых учреждений данные о клиентах через повестку в суд. Наличные деньги также не совсем надежны, так как магазины могут отслеживать тех, кто использует наличные в программах лояльности. Однако с точки зрения конфиденциальности, это намного более безопасные платежи, чем использование карт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1976556-smi-amerikantsy-mogut-vernutsya-k-ispolzovaniyu-nalichnyh-iz-za-otmeny-prava-na-abort/