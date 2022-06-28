Ритуальные услуги подорожали в Казахстане

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Стоимость ритуальных услуг сильно выросла для казахстанцев. Подорожание происходит на фоне увеличения объема услуг по организации похорон в стране. О том, в каких регионах на это сильнее всего выросли цены, читайте в материале NUR.KZ.

В Казахстане наблюдается рост смертности – с января по март 2022 года было зарегистрировано порядка 38,1 тысячи смертей. Как передают аналитики Ranking.kz, это на 5,4% больше, чем было в прошлом году за этот же период (36,1 тысячи).

Инфографика: ranking.kz

Таким образом, коэффициент смертности вырос с 7,71 до 8,03, то есть на 1000 человек, в первом квартале 2022 года.

Инфографика: ranking.kz

Если разделить общее число умерших за январь – март 2022 года по половому признаку, то получится следующая картина:

Инфографика: ranking.kz

На фоне роста смертности выросли и цены на похоронные услуги

Сфера оказания ритуальных услуг является частью предпринимательской деятельности. Это значит, что цены также будут адаптироваться под новые условия. Соответственно, они подорожали на фоне увеличившейся смертности в Казахстане.

Так, объем услуг по организации похорон и связанной с этим деятельностью в первом квартале текущего года составил более 1,8 млрд тенге, что сразу в 2,3 раза больше в денежном выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Причем тут наблюдается сильное разделение по типу местности. Например, на сельскую местность пришлось лишь 26 млн тенге от общей суммы, что все равно больше, чем было в 2021 году (25,6 млн тенге).

Инфографика: ranking.kz

Сами же цены на ритуальные услуги в среднем по РК выросли на 13,1% за год. Самый высокий рост зафиксирован в Мангистауской области – сразу на 61,8%.

Следом идут Алматинская и Атырауская области (на 33,3%).

Инфографика: ranking.kz

При этом в пяти регионах (в Актюбинской, Жамбылской, Костанайской и Туркестанской областях и в Нур-Султане) цены не изменились.

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что сфера ритуальных услуг, как и любой другой вид предпринимательства, может быть подвержена риску возникновения коррупции и других незаконных действий, вроде необоснованного повышения цен.

Например, в прошлом году в Нур-Султане вскрылся факт проведения тендеров с нарушениями, а в Мангистауской области и в Шымкенте их вообще не проводили.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1976005-ritualnye-uslugi-podorozhali-v-kazahstane/