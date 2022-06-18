Иллюстративное фото: pexels.com

Подержанные свадебные платья стали популярны во время пандемии. Бизнесмены создают целые сервисы, которые помогают невестам найти платье от известного дизайнера, но заплатить за него не тысячи, а сотни долларов. По словам создателей, единственная проблема, с которой придется столкнуться новобрачным — огромный ассортимент, передает The New York Times.

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36-летняя Никки Пак из Новой Зеландии заплатила 370 долларов за свадебное платье от дизайнера Стеллы Йорк. Девушка нашла свое платье на сайте Still White, который специализируется на объявлениях о перепродаже подвенечных нарядов. Никки рассказывает, что ради своего платья проехала два часа по трассе, чтобы забрать его у прежней хозяйки. Но результат стоил того. Платье выглядело как новое. В магазине она купила бы точно такое же за 2500 долларов.

Сайты объявлений фиксируют небывалый всплеск популярности перепродаж свадебных нарядов по всему миру. Специалисты из сервиса Vestiaire Collective, специализирующегося на перепродаже предметов роскоши, отмечают, что с марта 2020 года по март 2022 года количество объявлений о перепродаже свадебных платьев увеличилось на 527%. Количество покупок со стороны невест на сайте увеличилось на 420%. Сайт зарабатывает 12% с каждой продажи.

Still White, который не взимает комиссию с продаж, но зарабатывает 20 долларов с каждого размещенного объявления, объявил, что в настоящее время ассортимент сайта расширился до 60 тысяч свадебных платьев.

Основательница британского секонд-хенда Кейт Аткинсон рассказывает, что во время пандемии увеличилось количество абсолютно новых платьев, которые невесты принесли на перепродажу. Большинство этих случаев связано с тем, что отложенные во время пандемии свадьбы отменились. Партнеры решили не продолжать отношения. Либо же невеста набрала вес и больше не может влезть в купленное заранее платье.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974568-poderzhannye-svadebnye-platya-stali-populyarny-vo-vremya-pandemii/