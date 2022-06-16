Молодые американцы стали чаще отказываться от идеи накопления денег

Иллюстративное фото: Unsplash/Sasun Bughdaryan

Молодые американцы стали меньше экономить и откладывать деньги на будущую пенсию. Вместо этого молодые люди выбирают путешествия и покупки. Исследование показало, что миллениалы и зумеры не видят смысла в накоплениях, когда ситуация вокруг них так нестабильна, передает CNBC.

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Недавнее исследование финансовой компании Fidelity показало, что 55% американцев в возрасте от 18 до 35 лет перестали откладывать деньги на будущую пенсию во время пандемии COVID-19. 45% опрошенных рассказали, что они не видят смысла в накоплениях, когда ситуация вокруг так нестабильна.

"За последние два года в распоряжении молодых людей оказалось больше денег, чем обычно. Ведь в условиях локдаунов многим пришлось сократить потребление. При этом пандемия подтолкнула их к мысли, что опасно откладывать деньги, когда все вокруг так нестабильно, а инфляция так высока", — говорит Рита Ассаф, вице-президент Fidelity.

Специалисты из Fidelity отмечают, что молодые американцы при этом не отказались от серьезного отношения к планированию своего будущего. Просто они решили ненадолго отложить накопления, чтобы уделить больше времени путешествиям и собственному развитию. Во время пандемии большинство молодых людей решили, что выйдут на пенсию чуть позже, чем рассчитывали, поэтому сейчас могут позволить себе временно не откладывать деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974191-molodye-amerikantsy-stali-chasche-otkazyvatsya-ot-idei-nakopleniya-deneg/