Эксперты: Британские матери зарабатывают меньше, чем женщины без детей

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Женщины Великобритании теряют 70 тысяч фунтов стерлингов (88 тысяч долларов) в течение десяти лет после рождения ребенка. Новое исследование показало, что британские матери много тратят на детские товары и услуги, связанные с уходом за детьми, но их доход при этом становится все меньше, передает Bloomberg.

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В отчете, опубликованном The Social Market Foundation, сказано, что каждая британская женщина, родившая первого ребенка в 2010-2011 годах, пострадала от того, что ей сократили заработную плату. В среднем доход женщин упал на 66 434 фунтов стерлингов по сравнению с суммой, которую они могли бы заработать, если бы не рожали детей. При этом британские матери не могут выйти из декрета раньше и воспользоваться помощью няни из-за того, что цены на услуги, связанные с уходом за детьми, в Великобритании одни из самых высоких в мире.

The Social Market Foundation совместно с членами Парламента Соединенного Королевства создали рабочую группу для решения этой проблемы. По словам Скотта Корфа, директора по исследованиям SMF, женщины вынуждены работать по сокращенному графику из-за необходимости смотреть за детьми. Матери теряют в доходе, что также негативно сказывается на финансовом положении семьи. Инициативная группа нацелена на решение этой проблемы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1972959-eksperty-britanskie-materi-zarabatyvayut-menshe-chem-zhenschiny-bez-detey/