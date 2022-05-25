Носки стали самым покупаемым товаром среди американцев во время пандемии

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Носки признаны товаром, который американцы чаще всего покупали во время пандемии. Специалисты связывают это с тем, что из-за своей доступной цены носки легче всего вписываются в понятие «спонтанная покупка, на которую не жалко лишних денег», передает Quartz.

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Может ли носков быть слишком много? Большинство американцев так не считают. Согласно данным NPD Group, за два года пандемии носки стали самым покупаемым предметом одежды среди американцев. Они вытеснили с этого места даже футболки. Согласно данным статистики, каждая пятая покупка в 2020 и 2021 годах была новой парой носков. Эта тенденция отражает общий тренд на удаленную работу и домашний досуг. Американцы проводят больше времени в домашнем пространстве. При этом данные показывают, что 70% населения страны ходят дома не босиком, а в носках. По словам специалистов из NPD, этот процент еще выше среди мужчин, пожилых людей и людей, живущих на северо-востоке США.

Также выросла популярность отдельной категории носков, предназначенных специально для сна. Такие носки выполнены из более мягких, "плюшевых" материалов. Они не так плотно облегают ногу, как носки для повседневной носки. Такой тип носков в настоящее время занимает 3% рынка. Однако их популярность значительно выросла за последние четыре года. Рост составил 21%. По словам специалистов, эта тенденция также указывает на то, что люди стали проводить больше времени дома и стремиться к уюту.

Популярность носков также связывают с ростом индустрии электронной коммерции. По словам специалистов из NPD, носки — это именно тот товар, который ты можешь добавить в "корзину", когда тебе не хватает нескольких долларов до бесплатной доставки. Этот предмет одежды также достаточно популярен среди любителей обычного шопинга. По словам Марии Руголо, аналитика швейной промышленности в NPD, люди соскучились по шопингу в торговых центрах и хотят позволить себе спонтанную покупку, которая не ударит по их кошельку. В 2021 году на незапланированные покупки пришлась почти треть всех покупок носков. Это на 19% больше, чем в 2020 году.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970744-noski-stali-samym-pokupaemym-tovarom-sredi-amerikantsev-vo-vremya-pandemii/