"Библиотеку ошибок" для финансистов открыли в Эдинбурге

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Как опыт прошлого может помочь современным людям не совершать финансовых ошибок? Житель Эдинбурга Рассел Напьер решил, что его задача — ответить на этот вопрос. Он создал «Библиотеку ошибок», которая, по его словам, помогла бы избежать даже недавнего краха блокчейна Terra, передает Quartz.

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Крошечная библиотека расположена в одном из старинных зданий Эдинбурга. Рассел Напьер собрал в ней около четырех тысяч книг об истории денег и бизнеса. Большую часть из них он приобрел в букинистических магазинах и на блошиных рынках. Он назвал это место "Библиотекой ошибок".

"Мы принимаем решения, не представляя, к каким последствиям они могут привести. Если бы мы основывались на опыте прошлого, то, возможно, части этих ошибок можно было бы избежать", — говорит Рассел.

По мнению Напьера, сейчас в финансовых системах мира доминирует компьютерный код. Технологии предлагают новые решения, поэтому люди не хотят прислушиваться к урокам истории. Хотя, по мнению создателя "Библиотеки ошибок", именно опыт других людей помог бы избежать краха блокчейн-экосистемы Terra, стоившего инвесторам 45 млрд долларов.

Рассел создал библиотеку 8 лет назад. Он объединился с учеными-экономистами, которые составили список важнейших книг о финансах за последние 300 лет. К удивлению исследователей, обнаружилось, что советы, которые давали инвесторам тогда, мало чем отличаются от современных рекомендаций.

"Сейчас рынок представляет собой виртуальное место для людей со всего мира. Однако он работает по тем же законам, на которые ориентировалась лондонская королевская биржа 200 лет назад", — говорит Пол Кростуэйт, старший преподаватель Эдинбургского университета.

В библиотеке можно найти труд Томаса Мортимера "Каждый человек — сам себе борокер", написанный в 1761 году, а также книги Адама Смита и многое другое. В ближайшее время библиотека пополнится книгой Пола Кростуэйта, в которой он объединит знания о теориях исследователей прошлого.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1970563-biblioteku-oshibok-dlya-finansistov-otkryli-v-edinburge/