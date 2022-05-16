Названо количество бедных семей в Казахстане

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Проблема бедности затрагивает любую страну в мире. Казахстан не исключение. Сколько проживает в стране бедных семей и в каких регионах их больше, узнали журналисты NUR.KZ.

На конец 2021 года общее число бедных семей в Казахстане уменьшилось. Как отмечают специалисты Ranking.kz, по итогам прошлого года в стране проживало 4,7 тыс. семей, чьи доходы были ниже стоимости продовольственной корзины. Это на 10,2% меньше, чем было в 2020 году (5,3 тыс. семей).

Снижение количества семей с такими низкими доходами наблюдается как в городских, так и в сельских районах – на 16,3% и на 4,7% соответственно. Таким образом, в городах проживает около 2,1 тыс. бедных семей, а в селах – около 2,6 тыс. семей.

Инфографика: ranking.kz

Вместе с этим уменьшилась и общая численность населения, проживающего в таких семьях. На конец 2021 года их число составляло 28,1 тыс. человек - это на 8,1% меньше, чем годом ранее. Численность бедных горожан сократилась на 10,1% за год, до 12 тыс. человек, а сельчан — на 6,5%, до 16,1 тыс. человек.

Инфографика: ranking.kz

Как отмечают специалисты, большая часть бедных семей состоит из пяти и более человек. Из 28,1 тысячи человек 23,3 тыс. живут именно в больших семьях. То есть, в четырех из пяти бедных казахстанских семей проживает пять или более человек.

3,4 тыс. человек проживает в домохозяйствах из четырех человек, еще 1,1 тыс. – в семьях из трех человек, и только 308 человек проживает в семьях из двух человек. "Одиночек", чьи доходы были бы ниже прожиточного минимума, нет вообще.

Где больше всего проживает бедных семей

В разрезе регионов больше всего семей с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы – 869 домохозяйств. В 2020 году их было на 12 больше. Интересен тот факт, что несмотря на некоторое сокращение количества домохозяйств, численность проживающего в них населения выросла сразу на 47,5%, до 6,5 тыс. человек.

Среди антилидеров также оказались: Акмолинская область – 789 семей (было 698), и Мангистауская область – 726 семей (было 238).

Инфографика: ranking.kz

Стоит отметить, что семьи, у которых доходы ниже стоимости продовольственной корзины, не остаются на произвол судьбы. Государством разрабатываются различные программы поддержки, им направляется адресная социальная помощь, а также регулярно проходят благотворительные акции, призванные помочь людям с тяжелым финансовым положением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969488-nazvano-kolichestvo-bednyh-semey-v-kazahstane/