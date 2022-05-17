Американцам посоветовали не съезжать от родителей слишком рано

Иллюстративное фото: Unsplash/Sasun Bughdaryan

Американцев призвали перестать шутить над молодыми людьми, которые продолжают жить с родителями. По мнению экспертов, в нынешней экономической ситуации отказ от проживания в арендованной квартире может помочь 20-летним американцам быстрее достичь финансовой безопасности, передает The Washington Post.

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По словам журналиста Мишель Синглтери, общество приветствует родителей, стремящихся как можно быстрее выселить выросших детей из своего дома. Считается, что так родители поощряют в сыновьях и дочерях финансовую ответственность. При этом людей, которые в зрелом возрасте продолжают жить с родителями, многие стыдят и называют "сопротивляющимися взрослению". По мнению Мишель Синглтери, нынешняя экономическая ситуация заставит американцев пересмотреть свои принципы. Арендная плата и цены на жилье достигли рекордных значений. Совсем скоро людям придется признать, что независимая жизнь в слишком раннем возрасте может помешать достижению финансовой безопасности.

Часто молодые люди уезжают из родительского дома потому, что хотят переехать в другой город. Либо же не могут терпеть токсичную обстановку или слишком большое скопление людей. Но если таких проблем в семье нет, то жизнь в родительском доме является вполне целесообразной. Согласно индексу арендной платы, подготовленному Zillow, стоимость аренды квартиры в США в среднем составляет 1927 долларов. Это значение выросло на 20% с начала пандемии. По данным Pew Research Center, пандемия подтолкнула миллионы американцев к возращению в родительские дома.

Мишель Синглтери рассказывает об опыте, который проходит ее семья.

"Мы с мужем хотим, чтобы наши дети жили с нами хотя бы до 30 лет. Мы не берем с них арендную плату, поэтому они имеют возможность накопить надежную подушку безопасности. Это намного лучше, чем сейчас переехать в арендованную квартиру, а потом снова вернуться в родительский дом, разочаровавшись в себе", — говорит Мишель.

Журналистка рассказывает, что ее 27-летняя дочь откладывает 15% своего годового дохода, потому что через три года планирует купить электромобиль за наличные. Сын, который в этом году закончил колледж, работает на двух работах, также откладывает деньги, и спокойно думает о поступлении в вуз. По словам Мишель Синглтери, обществу пора избавиться от стереотипов о том, что взрослая жизнь обязательно должна проходить в арендованной квартире, и начать мыслить более рационально.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1969458-amerikantsam-posovetovali-ne-sezzhat-ot-roditeley-slishkom-rano/