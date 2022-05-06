Иллюстративное фото: pexels.com

Американцам посоветовали учить детей инвестированию и торговле на рынке акций как можно раньше. Сейчас в распоряжении семей есть то, чего не было у предыдущих поколений — финтех стартапы, которые могут превратить сложный процесс в увлекательную игру, передает CNBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

Сертифицированный специалист по финансовому планированию Томас Хенке говорит, что появление таких платформ, как Robinhood и Greenlight дают новичкам прекрасную возможность увлечься инвестированием. Геймификация позволяет вовлечь в этот процесс даже детей. Благодаря этому в будущем управление личными финансами не будет для них проблемой. Несмотря на то, что стартап Robinhood привлек беспрецедентное количество трейдеров-новичков во время пандемии, он также подвергся изрядной доле критики. Так, инвестор-миллиардер Уоррен Баффет высказался, что из-за геймификации и интуитивно понятного интерфейса сложный процесс инвестирования теперь похож на азартную игру.

Однако финансовые консультанты считают, что такие сервисы являются отличным шансом для молодых людей как можно раньше открыть для себя тему инвестиций.

"Я знаю многих людей, которые жалеют о том, что не начали интересоваться инвестициями, когда они были моложе. Но у большинства из них не было доступного способа войти в эту сферу, а у современных детей и молодежи он есть", — говорит генеральный директор Real Life Trading Джереми Ньюсом.

Его компания учит семьи инвестировать в фондовый рынок. Обучение проходят и дети от 8 лет.

Томас Хенке считает, что фондовый рынок может преподнести детям уроки, которые помогут не только развить их финансовую грамотность, но и лучше понять саму жизнь.

"Рынок акций может стать метафорой жизненных процессов. Дети смогут быстрее понять, что жизнь разнообразна. В ней есть и риски, и вознаграждения за труд. Кроме того, инвестиции учат думать в долгосрочной перспективе", — говорит он. Джереми Ньюсом также согласен, что изучение трейдинга и инвестиций — это отличный способ развить в детях критическое мышление.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1968181-amerikantsam-posovetovali-uchit-detey-investirovaniyu/