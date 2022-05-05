Американцам предложили перейти со стейков на мясные нарезки в целях экономии

Говяжий стейк: Pixabay

Крупный производитель мяса из США предложил американцам перейти со стейков на мясные нарезки. Компания National Beef заявила, что цены на говядину вырастут еще больше в течение следующих месяцев, передает Bloomberg.

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National Beef является американским представительством бразильского холдинга Marfrig Global Foods. По словам Тима Кляйна, возглавляющего американский филиал, в ближайшие два квартала компания рассчитывает на получение стабильной прибыли. Несмотря на то, что затраты на покупку крупного рогатого скота растут, производитель мяса рассчитывает получить прибыль за счет повышения цен на конечный продукт.

"Цены на крупный рогатый скот будут расти, а вместе с ними вырастут и цены на мясо", — заявил Кляйн во вторник.

Сейчас американцы живут в условиях самой высокой инфляции за последние 40 лет. По данным правительства, цена на говяжий фарш в продуктовых магазинах США в среднем подскочила на 18% по сравнению с прошлым годом. Тим Кляйн заявил, что американцы могут адаптироваться к инфляции, если начнут покупать не дорогие стейки, а более бюджетные мясные нарезки.

В целом, прибыль Marfrig Global Foods в первом квартале 2022 года превзошла ожидания аналитиков.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967964-amerikantsam-predlozhili-pereyti-so-steykov-na-myasnye-narezki-v-tselyah-ekonomii/