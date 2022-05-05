Уловки мошенников с кредитами: читатели NUR.KZ оказались бдительными

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Злоумышленники умеют адаптироваться под современные реалии, придумывая все новые способы незаконного обогащения. Очередной метод получения денег обманом - оформление кредита на держателя банковской карты. Когда человеку "падают" средства на карт-счет, ему поступает звонок со слезной просьбой вернуть деньги, которые скинули "не туда", передает корреспондент NUR.KZ.

На такую схему, к сожалению, попадается немало людей. Мы предложили читателям NUR.KZ принять участие в опросе, опубликованном в нашем Telegram-канале, чтобы узнать, насколько бдительны казахстанцы. Результаты нас порадовали.

Голоса пользователей расположились следующим образом. Большинство - 36% - действительно оказались бдительными и признались, что никогда не попадались на уловки злоумышленников.

Еще 22% тоже ответили, что не становились жертвами мошенников, правда, считая, что они не интересны людям, которые пытаются обогатиться за чужой счет.

21% проголосовавших признались, что по незнанию становились легкой добычей для аферистов.

15% опрошенных тоже отметили, что сталкивались с мошенниками, но "вышли сухими из воды".

Еще 6% сообщили, что вовсе не имеют банковских карт.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967922-ulovki-moshennikov-s-kreditami-chitateli-nurkz-okazalis-bditelnymi/