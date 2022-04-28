В Казахстане повысили пороги беспошлинного ввоза товаров

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С 28 апреля временно увеличиваются лимиты беспошлинного ввоза товаров на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Как изменились стоимостные и весовые пороги ввоза, узнали журналисты NUR.KZ.

В странах ЕАЭС изменился беспошлинный потолок для ввоза товаров. Как сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, он будет действовать до 1 октября 2022 года.

Регулируется данное постановление решением Совета евразийской экономической комиссии от 15 апреля 2022 года № 59 «О внесении изменений в Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования».

Как изменятся пороги беспошлинного ввоза товаров

Нужно уточнить, что решение экономической комиссии касается только товаров для личного пользования. Теперь для физических лиц, которые ввозят товары на таможенную территорию ЕАЭС, действуют следующие пороги:

общая стоимость товаров не должна превышать 1000 евро (было 500 евро );

(было ); совокупный вес багажа не должен превышать 31 кг (было 25 кг).

Таким образом, в случае если стоимость ввозимых в багаже товаров для личного пользования превышает сумму 1000 евро и (или) их вес составляет более 31 кг, получателю необходимо уплатить таможенную пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 кг веса в части превышения стоимостной и (или) весовой норм.

Требования касаются как сопровождаемого, так и несопровождаемого багажа для всех видов транспорта, кроме воздушного.

Как уточняется на сайте Комитета госдоходов, данное решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования, то есть с 28 апреля (официальное заявление было опубликовано на сайте Евразийской экономической комиссии 18 апреля).

Эти пороги увеличены временно - до 1 октября 2022 года. Действуют такие условия на территории всех стран-участниц ЕАЭС, кроме Армении. Там пороги остались прежними.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1967257-v-kazahstane-povysili-porogi-besposhlinnogo-vvoza-tovarov/