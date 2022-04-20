Британцы отказываются от подписок на сериалы из-за экономии

Иллюстративное фото: pxhere.com

Британские семьи отказываются от подписок на стриминговые сервисы в целях экономии. По данным исследовательской фирмы Kantar, за первые три месяца 2022 года были отменены около 1,51 млн подписок, передает BBC.

Этот материал – часть нашей ежедневной рассылки. Если вы хотите получать свежую рассылку, подписывайтесь на нее здесь и получайте ее, где вам удобно (на почту или в Telegram).

В исследовании Kantar говорится, что более полумиллиона отмен были связаны с экономией денег. Так как цены на продукты и стоимость коммунальных услуг сильно выросли, домохозяйства вынуждены отказываться от таких вещей, как платное телевидение. Сейчас подписку на стриминговый сервис имеют 58% британских семей. В разгар пандемии COVID-19 популярность Netflix, Disney Plus и Amazon Prime резко выросла. Исследователи говорят, что весной 2022 года можно наблюдать самый высокий процент людей, желающих отказаться от подписок. Еще в декабре 2021 года таковых насчитывалось 29% из общего числа потребителей, сейчас — 38%.

Доминик Суннебо, директор по глобальному анализу компании Kantar, добавил, что последнее исследование будет «отрезвляющим» для отрасли.

"Эти данные свидетельствуют о том, что британские домохозяйства в настоящее время активно ищут способы сэкономить", — сказал он.

По словам Суннебо, количество отмен увеличилось во всех сервисах, но британцы готовы в последнюю очередь отказаться от Netflix и Amazon Prime, поскольку для многих семей именно эти сервисы являются самыми любимыми. Поэтому люди легко отписываются от Disney, Now TV, Discovery+ и BritBox. Исследование также показало, что в начале 2022 года стриминговые сервисы получили самое минимальное количество новых подписок за всю историю своего существования.

Ранее Netflix заявила, что в 2021 году к сервису присоединились 18,2 млн новых пользователей. Это вполовину меньше, чем в 2020 году. Kantar отмечают, что самым очевидным способом увеличить доходы для Netflix мог бы стать запуск рекламы. До этого компания избегала рекламных интеграций, но недавно финансовый директор Спенсер Нойманн заявил, что Netflix не исключает такой возможности. Данные исследования Entertainment on Demand показывают, что отношение потребителей к рекламе на стриминговых сервисах также смягчается. Люди говорят, что не возражают против рекламы, если это сделает сервисы дешевле.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1965726-britantsy-otkazyvayutsya-ot-podpisok-na-serialy-iz-za-ekonomii/