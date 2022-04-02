Норма сбережений американцев снизилась в 2022 году

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Норма сбережений американцев сократилась до самого низкого уровня за последние десять лет. На это повлияли отмена правительственной поддержки граждан и ситуация на рынке труда, которая до сих пор не вернулась к допандемическому уровню, передает Quartz.

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Нормой сбережений в США называют то количество денег, которое люди откладывают на сберегательный счет, после того, как оплатят все основные счета. В феврале 2022 года этот показатель составил 6,3% от дохода. Это немного выше по сравнению с 6,1% в январе этого же года, но намного ниже годового уровня 7,6% в 2019 году или высокого показателя в 16,3% в 2020 году. Несмотря на все экономические потрясения пандемии, в этот период уровень сбережений американцев вырос. Во многом это произошло благодаря программам федеральной поддержки и расширенному страхованию по безработице. Сейчас выплаты средств, которые поступали гражданам в качестве поддержки от государства, отменены. При этом рынок труда все еще не восстановился.

"Большинство потребителей все еще имеют достаточное количество сбережений, но люди с низким достатком уже исчерпали свои ресурсы и, вероятнее всего, истратили отложенные деньги", — говорит главный экономист Oxford Economics Кэти Бостанчич.

Во время пандемии наличие сбережений помогло многим американцам сосредоточиться на поиске новой работы. Сейчас, когда сбережений у людей становится меньше, эксперты прогнозируют, что сотрудники будут держаться за текущее место работы и увольнений станет меньше. Сейчас на одного безработного в США приходится 1,8 вакансий. Зарплаты американцев в феврале 2022 года выросли на 0,8%, но из-за инфляции доход граждан в глобальном исчислении снизился на 0,2%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1963110-norma-sberezheniy-amerikantsev-snizilas-v-2022-godu/