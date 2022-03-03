Уоррен Баффет посоветовал молодежи выбирать работу не по зарплате, а по интересам

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Уоррен Баффет посоветовал молодежи стремиться к удовлетворению от работы, а не только к прибыли. Такой совет инвестор озвучил в своем ежегодном письме акционерам, передает CNBC.

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Генеральный директор Berkshire Hathaway Уоррен Баффет написал, что если его приглашают побеседовать со студентами колледжей, то он всегда советует им выбирать такое место работы, куда бы они пошли даже без зарплаты. По его мнению, всегда лучше выбрать место, где вам будут ставить интересные задачи.

"Я признаю, что экономические реалии могут помешать такому плану. Но я все равно призываю студентов никогда не отказываться от поисков. Потому что, когда вы найдете такую ​​работу, вы больше не будете "работать". Ваша жизнь станет другой", — сказал Баффет.

91-летний миллиардер в настоящее время занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в 114,7 млрд долларов. В своем письме Баффет также рассказал о том, что он и его деловой партнер Чарли Мангер, вице-председатель Berkshire, в 40-х годах прошлого века начинали свой путь с неполного рабочего дня в продуктовом магазине деда Уоррена Баффета. По его словам, там им давали скучные задания и мало платили. По словам Баффета, он долго не мог найти занятие, которое бы приносило ему удовольствие. Даже когда он начал заниматься ценными бумагами, это занятие не сразу стало делом его жизни. Все изменилось, когда в 1965 году Баффет приобрел бедную текстильную компанию Berkshire. Сегодня это крупная инвестиционный холдинг, владеющий долями в таких компаниях, как Geico, Fruit of the Loom, American Express и Coca-Cola. Рыночная капитализация Berkshire составляет 708,61 млрд долларов.

Богатство Баффета во многом связано с финансовым успехом, который удалось достичь Berkshire в последние три десятилетия. В своем письме инвесторам Баффет объяснил этот успех тем, что нашел людей, с которыми ему и Мангеру нравится работать.

"У нас работают порядочные и талантливые люди. Текучесть в нашей компании — это один человек в год", — написал Баффет.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1958858-uorren-baffet-posovetoval-molodezhi-vybirat-rabotu-ne-po-zarplate-a-po-interesam/