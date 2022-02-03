Из чего состоят основные расходы казахстанцев

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Расходы казахстанцев на душу населения, связанные с личным потреблением, в третьем квартале 2021 года значительно выросли по отношению к прошлому году и предыдущему кварталу. На что в основном тратят деньги граждане, узнали журналисты NUR.KZ.

Мониторинговое агентство Ranking.kz опубликовало статистику расходов населения в третьем квартале 2021 года. Итак, на душу населения расходы за три месяца достигли 206,4 тыс. тенге, что на 15% больше, чем годом ранее.

В третьем квартале 2020 года расходы составляли 179,5 тыс. тенге, увеличившись на 7,3% за год.

Напомним, что во втором квартале прошлого года средняя сумма расходов составляла 197,5 тыс. тенге.

Инфографика: Ranking.kz

В каком регионе страны у граждан самые большие расходы

В региональном разрезе именно у жителей города Алматы были самые большие расходы на душу населения по стране. Они превысили средний показатель на 35% и составили в третьем квартале прошлого года 278,4 тыс. тенге.

В Карагандинской области расходы на душу населения (269,3 тыс. тенге) выросли на 15,2% за год и превысили даже траты столичных граждан (252,4 тыс. тенге), которые также увеличились на 24,1%.

Меньше всего растрат у жителей Туркестанской области (141,5 тыс. тенге) и города Шымкент (144,3 тыс. тенге). Хотя в годовой динамике жители Туркестанской области ощутили рост расходов сразу на 26% за год.

Меньше всего расходы выросли в Атырауской и Мангистауской областях (плюс 5,7% за год) до 167,5 тыс. тенге и 163,6 тыс. тенге соответственно.

Инфографика: Ranking.kz

На что больше всего денег тратят казахстанцы

В структуре всех затрат граждан, их большую часть, а именно 93,3%, занимают потребительские расходы. Это в среднем 192,5 тыс. тенге за три месяца на душу населения из 206,4 тыс. общих издержек.

При этом потребительские расходы с прошлого года увеличились на 15,5%.

В составе потребительских расходов в среднем тратится на:

продовольствие — 109 тыс. тенге ,

, непродовольственные товары — 51,3 тыс. тенге ;

; платные услуги — 32,2 тыс. тенге.

На погашение кредитов и долгов уходит в среднем 9,8 тыс. тенге на человека за один квартал. Помощь родственникам и алименты составляют примерно 3,7 тыс. тенге. На налоги, платежи и другие выплаты тратится в среднем 395 тенге на человека.

Инфографика: Ranking.kz

Напомним, что доходы казахстанцев в разрезе регионов самые высокие в Атырауской и Мангистауской областях, в столице и Алматы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1954425-iz-chego-sostoyat-osnovnye-rashody-kazahstantsev/