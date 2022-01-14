Какая сумма из зарплаты казахстанцев не будет облагаться подоходным налогом в 2022 году

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Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс, стандартный вычет из доходов граждан при уплате подоходного налога заменен с минимальной заработной платы (МЗП) на месячный расчетный показатель (МРП). Расчет при этом остается прежним. Все подробности в материале NUR.KZ.

Как сообщает Комитет государственных доходов МФ РК, с 1 января 2022 года при расчете индивидуального подоходного налога (ИПН) вместо минимальной заработной платы будет применяться месячный расчетный показатель.

Напомним, что налоговый вычет уменьшает сумму налогообложения, то есть позволяет уменьшить налог.

Ранее при расчете подоходного налога из дохода физического лица вычиталась сумма в размере одной МЗП, а с начала 2022 года будет применяться стандартный вычет в размере 14 МРП. Напомним, что месячный расчетный показатель в наступившем году равен 3 063 тенге.

То есть, не будет облагаться налогом практически такая же сумма, как и в 2021 году. Для сравнения: в прошлом году значение было на уровне 42 500 тенге, в текущем - 42 882 тенге.

Порядок расчета остается прежним, только меняется величина самого налогового вычета.

Представим несколько примеров применения старого и нового размера вычета. Отметим, что при расчете налогооблагаемой суммы из зарплаты также вычитается обязательный пенсионный взнос (ОПВ) в размере 10% от оклада и взнос за обязательное социальное медицинское страхование (ВОСМС) - 2% от оклада.

Пример 1

Если доход гражданина равен 1 МЗП, то расчет индивидуального подоходного налога производится следующим образом:

в 2021 году : 42 500 (МЗП в 2021 году) - 4 250 (ОПВ) - 850 (ВОСМС) - 42 500 (МЗП) = 0 тенге. ИПН в размере 10% от налогооблагаемой части зарплаты соответственно тоже был равен нулю .

: 42 500 (МЗП в 2021 году) - 4 250 (ОПВ) - 850 (ВОСМС) - 42 500 (МЗП) = 0 тенге. ИПН в размере 10% от налогооблагаемой части зарплаты соответственно тоже был . в 2022 году: 60 000 (МЗП с 2022 года) - 6 000 (ОПВ) - 1 200 (ВОСМС) - 42 882 (14 МРП) = 9 918 тенге.

Если доход не превышает 25 МРП (76 575 тенге в текущем году), то предусматривается уменьшение налогооблагаемой части зарплаты еще на 90%. В данном случае она составит 991,8 тенге, а ИПН соответственно 99 тенге.

Пример 2

Если доход физического лица равен 100 000 тенге (то есть, зарплата более 25 МРП), индивидуальный подоходный налог будет рассчитываться таким образом:

2021 год: 100 000 тенге - 10 000 (ОПВ) - 2 000 (ВОСМС) - 42 500 (МЗП) = 45 500 х 10% (ставка ИПН) = 4 550 тенге (сумма ИПН).

100 000 тенге - 10 000 (ОПВ) - 2 000 (ВОСМС) - 42 500 (МЗП) = 45 500 х 10% (ставка ИПН) = (сумма ИПН). 2022 год: 100 000 тенге - 10 000 (ОПВ) - 2 000 (ВОСМС) - 42 882 (14 МРП) = 45 118 х 10% (ставка ИПН) = 4 512 тенге (сумма ИПН).

Заработная плата, которую работник получит на руки, в этом примере получается практически одинаковой.

Напомним, материал о том, как изменятся доходы казахстанцев в связи с увеличением базовых экономических показателей в 2022 году, был опубликован нами ранее. Повышение этих показателей уже привело к росту пенсий и пособий для 5,1 млн человек и повышению дохода еще у 1,6 млн граждан, работающих во всех отраслях экономики.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1951012-kakaya-summa-iz-zarplaty-kazahstantsev-ne-budet-oblagatsya-podohodnym-nalogom/