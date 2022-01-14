Какие штрафы не будут взиматься с грузоотправителей в период ЧП в Казахстане

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В связи с чрезвычайным положением в стране введены некоторые послабления в сфере железно-дорожного транспорта. В частности, казахстанским грузоотправителям снижают или вовсе освобождают их от уплаты некоторых обязательных платежей. Подробнее читайте в материале NUR.KZ.

По сообщению пресс-службы АО "Национальная компания "Қазақстан темір жолы", в рамках закона «О железнодорожном транспорте» было принято решение освободить грузоотправителей Казахстана от ряда плат, сборов и штрафов.

В том числе отменены неустойки, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана.

Не будут начисляться такие виды платежей, как:

штраф за невыполнение заявки по плану перевозки грузов;

плата за простой собственных или арендованных вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедший по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов или контейнеров.

Также в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих более 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, будет взиматься в однократном размере вместо десятикратного.

Напомним, что ранее мы сообщали о восстановлении движения на железно-дорожном транспорте и запуске четырех дополнительных пассажирских поездов.

Тем не менее, деньги за неиспользованные в период ЧП билеты на поезд можно вернуть в полном объеме в течение полугода с даты отправления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950988-kakie-shtrafy-ne-budut-vzimatsya-s-gruzootpraviteley-v-period-chp-v-kazahstane/