Как казахстанцам избежать штрафа при покупках в интернете

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В условиях глобального распространения интернета становится легче покупать и продавать различные товары. При этом особой популярностью пользуются онлайн-площадки частных объявлений. Как при этом не стать нарушителем закона и обезопасить себя от рисков, читайте в материале NUR.KZ.

Одной из основных угроз на онлайн-площадках частных объявлений являются мошенники. При этом они одинаково опасны как для покупателей, так и для продавцов.

Однако есть и другой вид угрозы, который также может нести риски.

При этом, в отличие от случаев мошенничества, казахстанцы все же могут получить оплаченный товар, который полностью соответствует описанию. Но угроза привлечения к ответственности сохраняется.

За что могут привлечь к ответственности

Желая купить какой-либо товар у частного продавца, необходимо убедиться в легальности происхождения данного товара.

Дело в том, что согласно 196 статье Уголовного кодекса РК, сбыт или приобретение имущества, заведомо добытого преступным путем, преследуется по закону.

За это грозит наказание в виде штрафа в размере до 160 МРП (490 080 тенге на 2022 год) либо ареста на срок до 40 суток. Также вместо штрафа или ареста могут быть назначены:

исправительные работы на эту же сумму;

до 160 часов общественных работ.

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Повторное нарушение увеличивает размер наказания до 200 МРП (612 600 тенге) или 200 часов общественных работ. А в случае ареста срок увеличивается до 50 суток.

Даже если покупатель не знал о преступном происхождении товара, он рискует столкнуться с трудностями, связанными с расследованием дела о хищении.

В этом случае он может стать свидетелем, в связи с чем придется участвовать в судебных разбирательствах.

А если покупатель знал о преступном происхождении товара и приобрел его, то могут последовать указанные ранее меры наказания.

Как обезопасить себя

Согласно сообщению сайта OLX.kz, важно соблюдать несколько правил безопасности, чтобы защитить себя от этих угроз.

Например, казахстанцам рекомендуется запрашивать подтверждение о том, что продавец сам легально приобрел товар.

Для этого он может показать чеки, квитанции, договоры или другие документы, свидетельствующие о законности происхождения товара.

Также следует запросить и сохранить возможные контактные данные продавца: телефон, почту, и адрес получения.

А если казахстанцы уже после покупки обнаружили, что товар оказался краденным, то им следует обратиться в местное отделение полиции и сообщить всю имеющуюся информацию.

Напомним, что мы уже рассказывали о мерах безопасности при покупках в интернете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1950792-kak-kazahstantsam-izbezhat-shtrafa-pri-pokupkah-v-internete/