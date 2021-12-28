Что изменилось в сфере оплаты налогов в 2021 году в Казахстане

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В 2021 году были внедрены некоторые изменения в вопросах налогообложения казахстанцев. О том, что следует учитывать и к чему нужно быть готовым в 2022 году, читайте в материале NUR.KZ.

Сфера налогообложения активно развивается в Казахстане.

Совершенствуются ранее имеющиеся нормы и разрабатываются новые положения, которые должны обеспечить прозрачность налоговых поступлений в бюджет страны.

Рассмотрим наиболее важные изменения, которые были внедрены или начали действовать в 2021 году.

Налоги на землю и имущество

В начале уходящего года изменился порядок уплаты земельного налога и налога на имущество в Казахстане.

Теперь эти платежи приходят казахстанцам в одной квитанции и под одним названием – имущественный налог.

В свою очередь, жители многоквартирных домов уже не платят налог на землю, на которой стоит их объект – в приходящей квитанции имеется начисление только за имущество.

Однако, если они владеют отдельными земельными участками, то по ним также будут приходить начисления в квитанции.

Напомним, что также казахстанцы могут столкнуться с налогами при продаже жилья.

Иллюстративное фото: Freepik

Транспортный налог перенесли

Ранее казахстанцы должны были заплатить транспортный налог до 31 декабря каждого отчетного года.

Однако с 2021 года этот срок был перенесен на 1 апреля. То есть, налог за уходящий 2021 год автовладельцы должны оплатить до 1 апреля 2022 года.

Мы уже рассказывали о том, как рассчитать и уплатить налог на транспорт в режиме онлайн.

Всеобщее декларирование стартовало в Казахстане

Напомним, что программа всеобщего декларирования начала действовать в 2021 году.

На первом этапе декларации сдавали госслужащие, их супруги и приравненные к ним лица. То есть указывались имеющиеся в их владении активы: золото, иностранные счета, недвижимость, транспорт, ценные бумаги и так далее.

По итогам на октябрь 2021 года было выявлено более 690 млрд тенге на иностранных счетах декларируемых граждан.

А в 2022 году госслужащие, приравненные к ним лица и их супруги будут сдавать декларации о доходах, полученных за прошедший год по указанному ранее имуществу.

За попытку скрыть имущество, доходы или избежать декларирования могут быть приняты административные меры наказания.

Напомним, что с 2023 года декларацию нужно будет сдавать работникам государственных учреждений и субъектов квазигосударственного сектора, то есть компаний, учредителем или основным акционером которых является государство.

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Будут ли введены налоги на мобильные переводы

В 2021 году были приняты некоторые налоговые поправки, которые затронули следующие вопросы:

единый совокупный платеж – с 2023 года сократится список видов деятельности, которые могут быть признаны самозанятыми;

рассрочка по налогам – с начала 2022 года может предоставляться рассрочка по уплате налогов на срок более одного года только под залог недвижимого имущества (если не является единственным жильем) налогоплательщика, третьего лица или под банковскую гарантию;

мобильные денежные переводы и платежи – законодательно были закреплены понятия "мобильный платеж" и "мобильный перевод". Облагаться налогом будут именно платежи и только со стороны продавца (услугодателя).

При этом это не новый налог, а лишь инструмент, который должен побудить представителей бизнеса исполнять свои налоговые обязательства.

В то же время не раз отмечалось, что мобильные переводы между физическими облагаться налогом не будут.

То есть можно продолжать отправлять деньги своим родственникам и друзьям через мобильные приложения банков без каких-либо налогов.

В свою очередь, все еще на стадии обсуждения остаются вопросы введения налога на роскошь и для богатых.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948621-chto-izmenilos-v-sfere-oplaty-nalogov-v-2021-godu-v-kazahstane/