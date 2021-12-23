За какое имущество казахстанцам придется платить с 2022 года

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В Налоговый кодекс были добавлены некоторые виды имущества, за которое с начала следующего года придется выплачивать имущественный налог. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

В конце текущего года в Налоговый кодекс РК был внесен ряд изменений. Внесенные изменения повлияли и на имущественные отношения.

Как разъяснили специалисты департамента государственных доходов по Мангистауской области, с 1 января 2022 года кладовки, находящиеся в многоквартирных жилых домах и используемые в личных целях, будут облагаться налогом по ставкам, аналогичным жилищам.

То есть, налог будет зависеть от оценочной стоимости, которую предоставит НАО "Правительство для граждан". Исчисление и начисление налога на имущество будет производиться местным департаментом госдоходов на основании этой стоимости по прогрессивной шкале ставок.

Ставки для определения размера налога на имущество начинаются с 0,05% от стоимости объекта, если она не превышает 2 млн тенге. Если цена больше, то налог представляет собой фиксированную ставку с доплатой процентов.

Например, если кладовка оценивается, допустим, в 3 млн тенге, то имущественный налог на нее будет составлять 1 800 тенге (1 000 тенге + 0,08% от суммы, превышающей 2 млн).

Ставки для определения размера налога на имущество. Источник: Налоговый кодекс РК

При этом, обязательств по предоставлению декларации по налогу на транспортные средства, по земельному налогу и налогу на имущество (форма 700.00) у физических лиц, владеющих такими кладовками, не возникает.

Обложение налогом парковочного места

Поправки в Налоговый кодекс также уточняют и порядок обложения налогом парковочных мест.

Так, с 1 января 2022 года парковочные места, согласно внесенному дополнению в подпункт 1) статьи 528 Налогового кодекса, признаются объектом обложения налогом на имущество.

Отметим, что 1 октября 2021 года истек срок оплаты налога на имущество для физических лиц за 2020 год, который в текущем году объединили в один платеж (на имущество и на землю). Налог за уходящий год также нужно будет заплатить в первые 9 месяцев 2022 года.

Также напоминаем, что до 1 июля 2022 года в Казахстане должны быть упразднены кооперативы собственников квартир (КСК) и на их смену - созданы объединения собственников имущества или простые товарищества (ПТ).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1948109-za-kakoe-imuschestvo-kazahstantsam-pridetsya-platit-so-sleduyuschego-goda/