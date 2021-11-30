Как казахстанцам избежать ареста счетов из-за долгов по налогам

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Задолженность по налогам всегда влечет за собой определенные неудобства для граждан. А с 1 июля текущего года сумма неуплаченных налогов свыше 6 МРП предусматривает блокировку банковских счетов для некоторых лиц. Как избежать таких мер, выясняли журналисты Нурфин.

Как сообщает пресс-центр Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, сумма налоговой задолженности физических лиц по имеющемуся в собственности недвижимому имуществу за первые 10 месяцев 2021 года составила 3,2 млрд тенге.

Основное количество должников пришлось на город Шымкент - 65 тыс. человек, общая задолженность которых составляет 602,5 млн тенге, а также на Алматы (58 тыс. чел.) и Нур-Султан (38 тыс. чел.), задолженность которых составляет 628,6 млн и 438,1 млн тенге соответственно.

Налога на имущество не уплачено на 2,9 млрд тенге, земельного налога - на сумму 0,3 млрд тенге.

Для граждан, не успевших до 1 октября 2021 года заплатить налог на имущество за 2020 год, предусмотрено принудительное взыскание задолженности через частных судебных исполнителей, работу которых обязан будет оплатить сам должник.

Налоговые органы отправляют должникам уведомление о налоговой задолженности, если ее размер превышает 2 917 тенге (1 МРП). А по истечении 30 рабочих дней со дня вручения уведомления, если долг так и не будет оплачен, выносится налоговый приказ. В текущем году налоговые приказы о погашении задолженности отправлены с 18 ноября.

Со дня вручения налогового приказа, задолженность должна быть погашена в течение 5 рабочих дней, иначе взыскание будет осуществлять частный судебный исполнитель. Дополнительно с физических лиц он взимает до 25% от общей задолженности.

При этом, в зависимости от суммы задолженности, судебные исполнители могут принять решение об аресте банковских счетов, об отчуждении имущества, ограничить право на выезд из страны.

Также, согласно поправкам, внесенным в Налоговый кодекс РК, юридическим лицам, предпринимателям, лицам, занимающимся частной практикой, в случае имеющейся налоговой задолженности в размере более 6 МРП или 17 502 тенге в текущем году, производится приостановление расходных операций по банковским счетам.

Чтобы избежать всех этих неудобств, Комитет госдоходов рекомендует казахстанцам погасить имеющуюся налоговую задолженность. Для этого можно воспользоваться мобильным приложением ведомства e-Salyq Azamat, где можно проверить наличие или отсутствие задолженности по налогам во вкладке Электронные сервисы.

Некоторые банковские приложения так же своевременно уведомляют о необходимости уплаты налога или существующего штрафа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944542-kak-kazahstantsam-izbezhat-aresta-schetov-iz-za-dolgov-po-nalogam/