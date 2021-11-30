Когда автовладельцев начнут штрафовать за летнюю резину зимой в Казахстане

Эксплуатация транспортных средств должна проводиться только при их соответствии техническим нормам безопасности. К ним относится и своевременное использование сезонных колес. О том, когда и на сколько могут оштрафовать автовладельцев за это нарушение, читайте в материале Нурфин.
Чтобы снизить вероятность аварии на дорогах общего пользования, автовладельцы должны тщательно следить за техническим состоянием машины.
При этом важно учитывать параметры автомобиля под времена года: менять различные жидкости и проверять соответствие колес сезону.
Напомним, что казахстанцы могут получить штраф за зимние покрышки в летнее время.
О том, когда автомобилистов могут оштрафовать за летнюю резину зимой, сообщается в Техническом регламенте таможенного союза.
Когда нужно менять шины
Для обеспечения собственной безопасности и защиты других участников дорожного движения рекомендуется менять летние покрышки на зимние с наступлением холодов.
Это может быть ноябрь или даже октябрь, в зависимости от региона.
Однако наказание за отсутствие соответствующего комплекта шин может последовать только с 1 декабря – с наступления зимнего календарного сезона.
Формальное требование к наличию зимних покрышек и угроза штрафа длятся три месяца: декабрь, январь, февраль.
Это отмечено в пункте 5.5 Технического регламента.
Размер штрафа за несоответствие шин сезону
Водители, которые не сменили летний комплект шин на зимний, могут получить штраф по 5-й части статьи 590 административного кодекса.
Размер наказания при этом достигает 5 МРП или 14 585 тенге в 2021 году.
Напомним, что в 2022 году планируют увеличить МРП до 3 063 тенге. То есть сумма оплаты может составить уже 15 315 тенге в январе и феврале следующего года.
Данная мера подразумевает штраф за управление не отвечающими требованиям технических регламентов и национальных стандартов транспортными средствами.
Та же мера действует и в отношении зимних покрышек летом: в июне, июле и августе.
В документе отмечается, что сроки запрета эксплуатации могут быть изменены в сторону увеличения региональными органами государственного управления стран-участниц Таможенного союза.
Однако, согласно сообщению Департамента госдоходов по Мангистауской области, для Казахстана сроки не изменились: зимние покрышки обязательны с 1 декабря по 1 марта.
Поэтому казахстанцам следует вовремя менять колеса из соображений собственной безопасности, ориентируясь на погодные условия.
А за несоблюдение требований по эксплуатации машин в зимнее время автовладельцы рискуют быть наказанными с 1 декабря.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1944340-kogda-avtovladeltsev-nachnut-shtrafovat-za-letnyuyu-rezinu-zimoy-v-kazahstane/