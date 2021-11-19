Платят ли транспортный налог владельцы машин с иностранными номерами в Казахстане

Владельцы автотранспортных средств должны платить соответствующий налог. Эта норма действует почти во всех странах мира. Однако остается открытым вопрос регулирования транспортного налога для машин с иностранными номерами в Казахстане. Какие существуют решения и кому нужно платить, читайте в материале Нурфин.
В рамках единого экономического союза граждане стран-участниц ЕАЭС могут обмениваться различными товарами и услугами, включая продажу и покупку автомобиля.
При этом казахстанцы могут купить машину с иностранным учетом и передвигаться по территории Казахстана, соблюдая определенные правила.
О том, как в этих случаях решается вопрос оплаты транспортного налога и в пользу какого государства будут поступать деньги, рассказали в Комитете госдоходов (КГД) Мангистауской области.
Особенности уплаты налогов
Владельцы автомобилей с иностранными номерами платят транспортный налог по разным правилам, в зависимости от места учетной регистрации машины.
Например, владельцы авто с армянскими регистрационными знаками (желтые номера) производят уплату транспортного налога в пользу Казахстана.
При этом платить этот же налог в пользу Армении не нужно, согласно двустороннему соглашению.
По-другому обстоит дело с автомобилями из других стран ЕАЭС.
Согласно ответу КГД на запрос Нурфин, автовладельцы транспортных средств из других стран не платят транспортный налог в РК, пока техника не будет зарегистрирована в Казахстане.
То есть, оплата транспортного налога производится в пользу той страны, в которой транспорт стоит на учете.
Например, машины с российскими номерами и регистрацией могут передвигаться по территории Казахстана. Но раз в год они должны выезжать в РФ.
При этом выезжать необходимо на 30 дней. И они должны пройти технический осмотр в стране регистрации и там же оплатить транспортный налог.
Стоит ли покупать машины за границей
Напомним, что ранее аналитики сообщали о мифах про покупку авто в России.
Так, согласно их расчетам, номинальная цена на аналогичный новый автомобиль в автосалонах РФ может оказаться ниже, чем в Казахстане.
Но уже при официальной регистрации и перевозке транспорта окончательная цена может оказаться намного выше местной.
Конечно, казахстанцы могут найти действительно выгодные для себя варианты покупки при тщательных поисках. Однако следует при этом соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников.
А если покупать авто на вторичном рынке в РФ, то после этого все равно придется ставить машину на учетную регистрацию в Казахстане. При этом автовладельцы понесут определенные расходы.
Как отмечалось выше, можно передвигаться по Казахстану на авто с российской учетной регистрацией (даже на праворульных), имея генеральную доверенность и страховку. Однако тогда придется раз в год выезжать за пределы страны на месяц.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1942757-platyat-li-transportnyy-nalog-vladeltsy-mashin-s-inostrannymi-nomerami-v-kazahstane/