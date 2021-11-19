Платят ли транспортный налог владельцы машин с иностранными номерами в Казахстане

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Владельцы автотранспортных средств должны платить соответствующий налог. Эта норма действует почти во всех странах мира. Однако остается открытым вопрос регулирования транспортного налога для машин с иностранными номерами в Казахстане. Какие существуют решения и кому нужно платить, читайте в материале Нурфин.

В рамках единого экономического союза граждане стран-участниц ЕАЭС могут обмениваться различными товарами и услугами, включая продажу и покупку автомобиля.

При этом казахстанцы могут купить машину с иностранным учетом и передвигаться по территории Казахстана, соблюдая определенные правила.

О том, как в этих случаях решается вопрос оплаты транспортного налога и в пользу какого государства будут поступать деньги, рассказали в Комитете госдоходов (КГД) Мангистауской области.

Особенности уплаты налогов

Владельцы автомобилей с иностранными номерами платят транспортный налог по разным правилам, в зависимости от места учетной регистрации машины.

Например, владельцы авто с армянскими регистрационными знаками (желтые номера) производят уплату транспортного налога в пользу Казахстана.

При этом платить этот же налог в пользу Армении не нужно, согласно двустороннему соглашению.

По-другому обстоит дело с автомобилями из других стран ЕАЭС.

Иллюстративное фото: Freepik / standret

Согласно ответу КГД на запрос Нурфин, автовладельцы транспортных средств из других стран не платят транспортный налог в РК, пока техника не будет зарегистрирована в Казахстане.

То есть, оплата транспортного налога производится в пользу той страны, в которой транспорт стоит на учете.

Например, машины с российскими номерами и регистрацией могут передвигаться по территории Казахстана. Но раз в год они должны выезжать в РФ.

При этом выезжать необходимо на 30 дней. И они должны пройти технический осмотр в стране регистрации и там же оплатить транспортный налог.

Стоит ли покупать машины за границей

Напомним, что ранее аналитики сообщали о мифах про покупку авто в России.

Так, согласно их расчетам, номинальная цена на аналогичный новый автомобиль в автосалонах РФ может оказаться ниже, чем в Казахстане.

Но уже при официальной регистрации и перевозке транспорта окончательная цена может оказаться намного выше местной.

Иллюстративное фото: Freepik / senivpetro

Конечно, казахстанцы могут найти действительно выгодные для себя варианты покупки при тщательных поисках. Однако следует при этом соблюдать правила безопасности, чтобы не стать жертвой мошенников.

А если покупать авто на вторичном рынке в РФ, то после этого все равно придется ставить машину на учетную регистрацию в Казахстане. При этом автовладельцы понесут определенные расходы.

Как отмечалось выше, можно передвигаться по Казахстану на авто с российской учетной регистрацией (даже на праворульных), имея генеральную доверенность и страховку. Однако тогда придется раз в год выезжать за пределы страны на месяц.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1942757-platyat-li-transportnyy-nalog-vladeltsy-mashin-s-inostrannymi-nomerami-v-kazahstane/