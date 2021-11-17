Кто может получить штраф за запрещенные изображения на одежде и других вещах в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik / master1305

Запрет на рекламу может быть введен при борьбе с вредными и социально опасными явлениями. За нарушение этой нормы казахстанцы рискуют столкнуться с наказанием. Подробнее читайте в материале Нурфин.

Например, один из подобных запретов в Казахстане относится к наркотическим, психотропным и другим подобным средствам.

Государство старается бороться с незаконной рекламой, чтобы защитить население от негативного влияния и уменьшить уровень популярности наркотических средств.

То есть используются различные инструменты борьбы против создания положительного мнения о наркотиках. Один из них – запрет на соответствующие изображения.

Ответственность юридических лиц

Изображения различных наркотических средств могут встречаться на одежде, посуде, мебели и так далее.

То есть почти любые вещи могут оказаться с незаконным рисунком, который будет восприниматься как пропаганда вредных веществ.

За пропаганду могут счесть любые сведения о наркотических и психотропных средствах, независимо от формы и способа представления. Также информация о способах их изготовления, приобретения и использования расценивается как незаконная реклама.

Другими словами, учитывается любая информация, направленная на создание положительного или терпимого отношения к незаконному обороту или незаконному употреблению наркотических средств и их аналогов.

За это юридические лица несут ответственность. Так, согласно 423 статье Административного кодекса, предприниматели будут наказываться следующими штрафами:

малый бизнес – 300 МРП или 875 100 тенге в 2021 году,

в 2021 году, средний бизнес – 500 МРП или 1 458 500 тенге ,

, крупный бизнес – 1 000 МРП или 2 917 000 тенге.

При этом предпринимателей могут лишить лицензии.

Поэтому даже владельцам онлайн-магазинов одежды или других товаров следует проявить осторожность.

Иллюстративное фото: Freepik

Что касается физических лиц, то в законодательстве не обозначена ответственность за ношение одежды с изображением наркотических, психотропных средств или их аналогов.

Однако в некоторых странах, включая Россию, встречаются случаи административного наказания за ношение и публикацию фотографий с одеждой, имеющей изображение запрещенных веществ.

Другие штрафы за рекламу

Напомним, что в Казахстане также действует запрет на рекламу табачных изделий на прилавках магазинов.

Это относится и к электронным сигаретам, системам с нагреваемым табаком и различным курительным смесям.

За это также можно получить штраф (455 статья КоАП):

для физических лиц – 60 МРП или 175 020 тенге ;

; для бизнеса – от 120 до 400 МРП (350 040 – 1 166 800 тенге) в зависимости от размера субъекта предпринимательства.

Также казахстанцы могут получить наказание за курение в машине, в которой находятся дети.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1942347-kto-mozhet-poluchit-shtraf-za-zapreschennye-izobrazheniya-na-odezhde-i-drugih-veschah-v-kazahstane/