Какие штрафы можно получить за "плохое соседство" в Казахстане

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Проживание в многоквартирных жилых домах подразумевает не только право на общее имущество и инфраструктуру, но и ответственность жителей перед соседями. Касается это и жильцов частных домов. О том, какие штрафы можно получить, нарушая покой и порядок в обществе, читайте в материале Нурфин.

Различные штрафы можно получить за действия, которые будут приводить к ссорам с соседями.

Поэтому, проживая в обществе людей, важно помнить о правилах поведения и общем комфорте.

Соседство может быть как по лестничной площадке и жилому дому, так и по улице или двору. Поэтому это касается всех казахстанцев, независимо от региона проживания и типа местности: село или город.

Штрафы "плохим соседям" в многоквартирных домах

Жильцы жилых комплексов и домов с наличием нескольких квартир должны учитывать интересы и права своих соседей на спокойствие и комфортное проживание.

Например, важно соблюдать чистоту в общественных местах: на детских площадках, во дворах и даже в подъезде.

Это означает, что в указанных местах нельзя:

курить – ограничение касается даже кальянов, электронных сигарет и нагреваемого табака, а штраф составит 15 МРП или 43 755 тенге на 2021 год. За повторное нарушение в течение года – 25 МРП или 72 925 тенге , согласно 441 статье Административного кодекса (КоАП);

– ограничение касается даже кальянов, электронных сигарет и нагреваемого табака, а штраф составит 15 МРП или на 2021 год. За повторное нарушение в течение года – 25 МРП или , согласно 441 статье Административного кодекса (КоАП); оставлять мусор – то есть нельзя оставлять пакеты с домашними отходами в подъездах домов даже у своей двери, в урнах на детских площадках и у подъезда. За это предусмотрен штраф в размере 5 МРП ( 14 585 тенге ), а за повторное нарушение уже 10 МРП ( 29 170 тенге ), согласно статье 434-2 КоАП;

– то есть нельзя оставлять пакеты с домашними отходами в подъездах домов даже у своей двери, в урнах на детских площадках и у подъезда. За это предусмотрен штраф в размере 5 МРП ( ), а за повторное нарушение уже 10 МРП ( ), согласно статье 434-2 КоАП; употреблять алкоголь и появляться нетрезвым – за это грозит штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге), а за повторную провинность уже 10 МРП (29 170 тенге) или арест сроком до 5 суток.

Напомним, что курить нельзя в присутствии детей даже в личном автомобиле.

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Также всем жильцам нужно контролировать уровень производимого шума, чтобы не мешать отдыху и спокойствию соседей.

За нарушение тишины в ночное время (с 22:00 до 9:00 в будни и с 23:00 до 10:00 в выходные и праздники) грозит штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге), согласно 437 статье КоАП. Повторное нарушение за год – уже 10 МРП (29 170 тенге).

Это касается не только ремонтных работ (за исключением экстренных), но и личных празднований: дней рождения, новоселья и так далее.

Напомним, что за лишний шум арендодателей могут досрочно выселить из жилья.

Владельцам автомобилей также следует помнить о комфорте соседей по двору. Поэтому, как указано в пункте 17.2 Правил дорожного движения, им нельзя:

останавливаться и совершать стоянку на газонах, клумбах, тротуарах, детских и спортивных площадках – за это можно получить штраф в размере 10 МРП ( 29 170 тенге ), согласно части 2 статьи 597 КоАП;

– за это можно получить штраф в размере 10 МРП ( ), согласно части 2 статьи 597 КоАП; стоять во дворе со включенным двигателем, включать громко музыку или "сигналить" – за это могут назначить штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге), согласно части 1 той же статьи.

А за повторное нарушение в течение года наказание увеличивается на 5 МРП по каждому пункту.

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Штрафы соседям в частных домах

К жильцам частных домов применяются схожие правила по части общественного порядка.

То есть запрещается выкидывать или оставлять мусор в неположенных местах, превышать уровень шума, мешая соседям в ночное время.

Также им следует учесть правила, касающиеся сжигания мусора и сухой травы.

Если эти действия производятся без соблюдения правил и требований пожарной безопасности, то жителям частных домов грозит штраф в размере 20 МРП (58 340 тенге на 2021 год). Это указано в 336 статье КоАП.

Также может быть применена 410 статья кодекса – нарушение или невыполнение правил пожарной безопасности в домах, сельхозугодьях, общественных местах.

За это грозит предупреждение или штраф в размере 5 МРП (14 585 тенге) для физлиц. А если нарушение повторится в течение года, то уже 10 МРП, или 29 170 тенге.

При этом размер штрафа может стать больше, если из-за нарушений случился пожар и пострадали люди, имущество. А в особо тяжелых случаях это может квалифицироваться как уголовное преступление.

Напомним, что данные штрафы введены для поддержания порядка и комфорта жителей. Поэтому необходимо их придерживаться, чтобы улучшить условия проживания в своих домах и дворах.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1941623-kakie-shtrafy-mozhno-poluchit-za-plohoe-sosedstvo-v-kazahstane/