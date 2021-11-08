Какие привилегии имеют владельцы электромобилей в Казахстане

Иллюстративное фото: Freepik

Для популяризации экологически чистого транспорта необходимо вызвать интерес у населения, предоставив некоторые преимущества для их владельцев. О том, какие привилегии для электрокаров действуют в Казахстане в настоящее время, читайте в материале Нурфин.

Стоимость автомобилей в Казахстане повышается. Вместе с тем растут и цены на топливо.

Например, за прошедшую неделю отмечалось резкое подорожание бензина и дизеля. Также в октябре значительно подорожали подержанные авто.

На этом фоне приобретение электрокаров может стать выгодным альтернативным решением.

Однако важно учитывать все преимущества и недостатки, с которыми могут столкнуться желающие купить электромобиль в Казахстане.

За что платить не нужно

На 2021 год действует специальная нулевая пошлина при ввозе электромобилей в страны ЕАЭС.

Ранее в 2016-2017 годах уже обнуляли ставку ввоза, однако она не действовала для физических лиц. То есть желающие приобрести машину на электрической тяге платили от 48 до 54% от таможенной стоимости авто.

Поэтому за привезенный электромобиль в 2021 году не придется платить пошлину. Однако продление этой льготы на 2022 год не предусмотрено.

Также владельцы электрокаров освобождаются от уплаты транспортного налога, так как не относятся к объектам налогообложения, согласно 491 статье Налогового кодекса.

Иллюстративное фото: Freepik / wirestock

Напомним, что транспортный налог взымается ежегодно, а его размер зависит от характеристик автомобиля.

Еще одним преимуществом электромобилей является отсутствие утилизационного сбора. Обнуление его коэффициента было проведено в мае 2021 года.

Ранее утильсбор на электрокары мог составлять от 437 550 до 1 166 800 тенге, в зависимости от категории авто.

Также ранее в Алматы электромобили могли бесплатно пользоваться платными парковками. Однако с начала 2021 года эту норму отменили.

Минусы владения электромобилем

Электромобили также имеют минусы, с которыми придется мириться их владельцам.

Например, техническими недостатками являются относительно небольшая дальность поездки на одном заряде аккумулятора и долгая подзарядка.

Также отсутствует необходимая инфраструктура в виде зарядных станций в городах и на трассах.

Иллюстративное фото: Freepik

В экономическом плане возникает вопрос о стоимости электромобиля: часто они обходятся дороже бензиновых и дизельных видов транспорта.

Обслуживание электромобилей тоже может стать одной из крупных статей расходов для их владельцев.

Так, исследование российской сервисной компании указывает, что ремонт и техобслуживание электрокаров выходит дороже, чем у бензиновых авто.

Однако другую точку зрения о затратности электромобилей в 2020 году озвучил казахстанский эксперт в сфере возобновляемых источников энергии, сообщает Sputnik Казахстан.

По подсчетам эксперта, основанным на двухлетнем владении электрокаром, на бензиновый автомобиль в год тратится в среднем на 650-700 тыс. тенге больше.

Поэтому при покупке электромобиля казахстанцам следует принимать во внимание наличие недостатков, преимуществ и перспектив развития этого транспорта в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940688-kakie-privilegii-imeyut-vladeltsy-elektromobiley-v-kazahstane/