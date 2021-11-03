3,4 млрд тенге долга: казахстанцам напомнили об оплате налога на имущество

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1 октября 2021 года истек срок оплаты налога на имущество для физических лиц. Однако не все граждане вовремя исполнили свои обязательства. О том, какие последствия могут возникнуть для должников, читайте в материале Нурфин.

Как сообщает Комитета государственных доходов РК, более 1 млн казахстанцев оказались должниками и не оплатили налог на имущество в установленные сроки.

В результате образовавшийся долг составил 3,4 млрд тенге. При этом лидерами в рейтинге просроченного налога оказались:

Алматы – налогоплательщики не внесли 853 млн тенге налогов,

налогов, Шымкент – 783 млн тенге долга,

долга, Нур-Султан – столичные жители задолжали 604 млн тенге.

Как сообщили в ведомстве, должникам будут высланы уведомления о просроченных платежах. Также планируется отправлять уведомления через приложения банков второго уровня.

Напомним, что в текущем году налог на землю и имущество объединили в один платеж.

Последствия неоплаты налогов

Напомним, что налоговая задолженность может привести к аресту имущества налогоплательщика.

Так, в некоторых случаях могут даже конфисковать автомобиль. При этом по налоговым делам даже не потребуется наличия судебного решения – достаточно приказа о взыскании.

Формировать налоговые приказы о взыскании начнут с 15 ноября 2021 года.

Далее они будут переданы частным судебным исполнителям, которые могут ограничить выезд за границу должникам.

Поэтому в КГД призывают налогоплательщиков погасить образовавшуюся задолженность.

Узнать сумму налога за 2020 год можно с помощью мобильных приложений «E-salyq Azamat» или казахстанских банков второго уровня.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1940269-34-mlrd-tenge-dolga-kazahstantsam-napomnili-ob-oplate-naloga-na-imuschestvo/