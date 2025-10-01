Казахстанцев могут лишить АСП из-за наличия кредитов: причину назвали в Минтруда

Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в сенате высказалась о новой методике назначения АСП, передает корреспондент NUR.KZ.

По словам Шегай, методика АСП уже была утверждена ранее, когда учитывались не только доходы, но и условные расходы, которые несет семья. Исходя из этого и учитывается среднедушевой условный доход на каждое домохозяйство.

"Применение этой методики значительно влияет как на снижение контингента получателей, так и на сумму расходов, которая финансируется из местного бюджета", - сказала Виктория Шегай.

По ее словам, раньше при назначении АСП учитывали только фактические доходы, которые получала семья в виде выплат, заработной платы или спонсорской помощи. При этом, не учитывались обусловленные расходы, которые семья несла.

"Например, были кредиты, как приводила министр примеры. Эти кейсы, действительно, есть: когда семья, к примеру, брала кредиты условно на 1,5 млн и каким-то образом, не имея официальных доходов, этот кредит погашала без просрочки.

То есть, это говорит о скрытых теневых доходах этой семьи. Поэтому по определенным видам кредиты учитываются как в составе теневых доходов", - добавила она.

Виктория Шегай ответила и на вопросы депутатов касательно рисков социальной напряженности.

"Мы каждый кейс отсматриваем. И, несмотря на то, что эту методику применяем с начала года, подобных заявлений о том, что мы кого-то ущемили, потому что учитываем в составе доходов кредитные обязательства, у нас нет", - отметила она.

