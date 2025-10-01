Казахстанцев могут лишить АСП из-за наличия кредитов: причину назвали в Минтруда
Опубликовано:
Вице-министр труда и социальной защиты населения Виктория Шегай в сенате высказалась о новой методике назначения АСП, передает корреспондент NUR.KZ.
По словам Шегай, методика АСП уже была утверждена ранее, когда учитывались не только доходы, но и условные расходы, которые несет семья. Исходя из этого и учитывается среднедушевой условный доход на каждое домохозяйство.
"Применение этой методики значительно влияет как на снижение контингента получателей, так и на сумму расходов, которая финансируется из местного бюджета", - сказала Виктория Шегай.
По ее словам, раньше при назначении АСП учитывали только фактические доходы, которые получала семья в виде выплат, заработной платы или спонсорской помощи. При этом, не учитывались обусловленные расходы, которые семья несла.
"Например, были кредиты, как приводила министр примеры. Эти кейсы, действительно, есть: когда семья, к примеру, брала кредиты условно на 1,5 млн и каким-то образом, не имея официальных доходов, этот кредит погашала без просрочки.
То есть, это говорит о скрытых теневых доходах этой семьи. Поэтому по определенным видам кредиты учитываются как в составе теневых доходов", - добавила она.
Виктория Шегай ответила и на вопросы депутатов касательно рисков социальной напряженности.
"Мы каждый кейс отсматриваем. И, несмотря на то, что эту методику применяем с начала года, подобных заявлений о том, что мы кого-то ущемили, потому что учитываем в составе доходов кредитные обязательства, у нас нет", - отметила она.
Ранее Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил, что нужно унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН. Позже Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента.
Премьер-министр Олжас Бектенов поручил исключить в Казахстане сомнительные льготы и выплаты, а также разработать единый для всех регионов стандарт мер социальной поддержки до 1 декабря.
Вскоре Светлана Жакупова ответила на вопрос о том, какие категории граждан могут лишить льгот. Также она объяснила, в каком случае кредиты могут стать препятствием для получения АСП.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2292537-pochemu-pri-naznachenii-asp-nachali-uchityvat-kredity-rasskazali-v-mintruda/
Узнавайте обо всем первыми
Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах