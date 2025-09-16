jitsu gif
      Провели подряд дней с нами
      Юлия Павлова
      Юлия Павлова
      Бывший сотрудник

      "Я как президент должен брать ответственность": Токаев о поручении навести порядок в назначении соцпомощи

      Опубликовано:

      Девушка держит в руках пачку денег
      Девушка с деньгами. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

      Президент Касым-Жомарт Токаев в рамках рабочей поездки в Акмолинскую область высказался о получении социальной помощи от государства, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

      Как сообщает Акорда, сегодня в ходе выступления в Акмолинской области президент еще раз высказался о том, что социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом.

      "Я обострил тему миграции, которая влечет за собой очень много проблем на примере Астаны. 400 тысяч жителей Астаны остались неучтенными. И акимат вынужден работать с этими людьми, обустраивать, предоставлять услуги.

      Что такое 400 тысяч человек - это целый город, который, фактически, не учтен в какой-либо статистике. Это перекос, в том числе и в экономике", - обратил внимание на проблему Касым-Жомарт Токаев.

      Он отметил, что в стране более 100 видов соцпомощи, и Казахстан как социальное государство никогда не откажется от оказания социальных услуг.

      "Это наша обязанность по Конституции. Но в этой области нужно навести порядок. Социальную помощь от государства должны получать именно те люди, которые остро нуждаются в этом. А те люди, которые могут работать, и должны работать, и содержать себя, свои семьи, своих родителей - они должны это делать, должны трудиться. Вот в чем смысл моего послания", - отметил президент.

      "Так жить нельзя. В какой-то период времени мы ушли за 50 процентов, а по городу Астана - 60 процентов городского бюджета стало уходить на так называемые социальные нужды. Здесь нужно четко подойти и оптимизировать все это дело.

      Сейчас правительство поработало над тем, чтобы еще раз по-новому взглянуть на эту сферу. Конечно, это болезненная сфера. Но я как президент должен брать на себя ответственность. Я открыто сказал: есть проблема и ее надо решать", - резюмировал президент.

      Напомним, Касым-Жомарт Токаев, выступая с ежегодным посланием народу Казахстана, заявил о росте числа социально-уязвимых граждан в Астане, а также о необходимости унифицировать размеры соцвыплат для категории СУСН.

      Министр труда и социальной защиты населения Казахстана Светлана Жакупова прокомментировала слова президента, отметив, что "основная цель была поставлена - изжить, искоренить социальное иждивенчество и мошенничество".

      Позже на заседании правительства премьер-министр заявил, что в Казахстане надо исключить сомнительные льготы и выплаты и создать единый стандарт мер соцподдержки.

