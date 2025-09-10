"Получали пенсии в двух-трех странах": казахстанцев хотят обязать вернуть деньги в бюджет
Глава Минтруда в кулуарах мажилиса рассказала, какое наказание ждет пенсионеров, которые получают выплаты в нескольких странах, передает корреспондент NUR.KZ.
Журналисты поинтересовались у Светланы Жакуповой, что будет с теми, кто получал одновременно пенсии в разных странах, в том числе и в Казахстане.
"Наказание одно - это возврат незаконно полученных бюджетных средств. Самое большое наказание - всю оставшуюся жизнь восстанавливать средства. Закон и порядок должны работать во всем обществе", - заявила она.
По словам Жакуповой, сумму ущерба должен определить уполномоченный орган - Агентство по финмониторингу.
"Материалы все переданы. Следствия идут", - отметила она.
Напомним, в Казахстане обсуждается возможность прекращения назначения пенсий и пособий гражданам без прописки. Ожидается, что такая мера положительно повлияет на бюджет страны.
Позже глава Минтруда и соцзащиты населения Светлана Жакупова прокомментировала возможность пересмотра порядка выдачи пенсий некоторым гражданам.
