Размеры стипендий студентов в Казахстане озвучили в Миннауки

Вице-министр науки и высшего образования Гулзат Кобенова на брифинге в СЦК рассказала, какую стипендию будут получать студенты вузов Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Гулзат Кобенова отметила, что в этом году вновь предусмотрено ежегодное повышение стипендий.

В целом, по ее словам, в сравнении с 2020 годом их размер фактически вырос в два раза.

"С 1 сентября 2025 года стипендия для студентов бакалавриата составит 52 372 тенге, для студентов педагогических специальностей - 84 000 тенге, для магистрантов - 117 098 тенге, а для докторантов - 262 500 тенге", - отметила она.

Добавим, также вице-министр науки и высшего образования сообщила об итогах проведения ЕНТ в 2025 году и результатах распределения грантов.

Напомним, в Казахстане регулярно повышают размеры стипендий для студентов. В прошлом году, например, рост затронул более 445 тыс. учащихся.

Подробнее о повышении стипендий в этом году, включая выплаты по конкретным специальностям, читайте в нашем материале.

Добавим, мы писали и о том, что президент Казахстана 10 января подписал закон, в рамках которого внедряется Единая добровольная накопительная система "Келешек". Ее участниками смогут стать дети от 5 до 18 лет.

Как работает программа и что государство предлагает гражданам, читайте здесь.

Кроме того, в Казахстане также действует программа "Национальный фонд – детям", в рамках которой каждому ребенку до 18 лет ежегодно начисляется часть инвестиционного дохода Нацфонда. Накопленные деньги можно также использовать на оплату обучения или пополнение образовательного депозита.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.