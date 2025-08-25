Почти 25 тыс. безработных казахстанцев получат SMS с предложением заработать

С 20 сентября по 20 октября в Казахстане будет проводиться сельскохозяйственная перепись. Для этого понадобится много переписного персонала. Его хотят найти среди сельских безработных, передает NUR.KZ

Ровно год назад в Казахстане прошла пилотная сельхозперепись. Она стала важным этапом подготовки к основной сельскохозяйственной переписи, которая пройдет уже в этом году.

Цель переписи – получении актуальных данных о структуре и состоянии сельскохозяйственного сектора. Субъектами сельхозпереписи станут юридические лица и их структурные подразделения, субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельхоздеятельность.

Для проведения сельхозпереписи между тем нужен персонал. Его решили искать среди безработных граждан.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, 24 790 казахстанцев из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, одномоментно получат SMS-сообщения от Единого контакт-центра 1414 с информацией о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

При этом отметим, что предложение заработать не получат жители городов республиканского значения (Астаны, Алматы и Шымкента) и областных центров. То есть для этого требуются казахстанцы из более мелких населенных пунктов.

Сельскохозяйственная перепись методом личного интервью с привлечением переписного персонала будет проводиться с 20 сентября по 20 октября. Следовательно, безработные могут обеспечить себе занятость в этот период.

Напомним, что в Казахстане насчитывается около 450 тыс. безработных. При этом в органах занятости зарегистрировано большинство из них – 335 тыс. человек.

Зарегистрированные безработные между тем могут оформить социальную выплату по потере работы. В июне ее получили 221 тыс. человек.

Казахстанцы также могут найти работу с помощью других государственных программ. Среди них: молодежная практика, общественные работы и другие рабочие места.

