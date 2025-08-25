Почти 25 тыс. безработных казахстанцев получат SMS с предложением заработать

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Здоровое питание
  • Полезные советы
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Рейтинг Нурфин
  • Налоги и штрафы
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • [email protected]
    •
    Главный офис
  • [email protected]
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами

      Почти 25 тыс. безработных казахстанцев получат SMS с предложением заработать

      Опубликовано:

      Мужчина заполняет декларацию
      Иллюстративное фото: pimana/Getty Images

      С 20 сентября по 20 октября в Казахстане будет проводиться сельскохозяйственная перепись. Для этого понадобится много переписного персонала. Его хотят найти среди сельских безработных, передает NUR.KZ

      Ровно год назад в Казахстане прошла пилотная сельхозперепись. Она стала важным этапом подготовки к основной сельскохозяйственной переписи, которая пройдет уже в этом году.

      Цель переписи – получении актуальных данных о структуре и состоянии сельскохозяйственного сектора. Субъектами сельхозпереписи станут юридические лица и их структурные подразделения, субъекты индивидуального предпринимательства, включая крестьянские или фермерские хозяйства, а также домашние хозяйства, осуществляющие сельхоздеятельность.

      Для проведения сельхозпереписи между тем нужен персонал. Его решили искать среди безработных граждан.

      Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, 24 790 казахстанцев из числа зарегистрированных безработных, находящихся в сложной жизненной ситуации, одномоментно получат SMS-сообщения от Единого контакт-центра 1414 с информацией о возможности трудоустройства в качестве переписного персонала (интервьюера) для проведения сельскохозяйственной переписи населения.

      При этом отметим, что предложение заработать не получат жители городов республиканского значения (Астаны, Алматы и Шымкента) и областных центров. То есть для этого требуются казахстанцы из более мелких населенных пунктов.

      Сельскохозяйственная перепись методом личного интервью с привлечением переписного персонала будет проводиться с 20 сентября по 20 октября. Следовательно, безработные могут обеспечить себе занятость в этот период.

      Напомним, что в Казахстане насчитывается около 450 тыс. безработных. При этом в органах занятости зарегистрировано большинство из них – 335 тыс. человек.

      Зарегистрированные безработные между тем могут оформить социальную выплату по потере работы. В июне ее получили 221 тыс. человек.

      Казахстанцы также могут найти работу с помощью других государственных программ. Среди них: молодежная практика, общественные работы и другие рабочие места.

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.